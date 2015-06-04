Госкино запретило 162 российских фильма и сериала

Государственное агентство по вопросам кино запретило к показу 162 фильма и сериала, которые были произведены в России с 1 января 2014 года.

Об этом сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко, пишет УНИАН.

Ильенко отметил, что Госкино отменило 207 прокатных свидетельств, но по количеству это 162 названия фильмов и сериалов, поскольку некоторые из фильмов были зарегистрированы несколько раз разными прокатными студиями.

Филипп Ильенко также отметил, что прокатные свидетельства данных фильмов были аннулированы в выполнение закона о запрете показа российских фильмов.

Он также отметил, что при Госкино существует экспертный совет, который будет анализировать содержание российских фильмов, произведенных в 2014 году, на предмет пропаганды силовых структур государства-агрессора.

Также, по его словам, сегодня на сайте Госкино будет опубликован полный перечень 162 фильмов.

Отметим, 5 февраля 2015 года Верховная Рада запретила распространение и публичное демонстрирование фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами РФ, а также фильмов, пропагандирующих (включая подачу позитивной информации) деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других военных или силовых формирований РФ или отдельных представителей, и фильмов, сюжет которых прямо или косвенно связан с деятельностью указанных органов или формирований.

НАпомним, ранее экспертная комиссия при Госкино запретила 71 фильм и сериал с участием российского актера Ивана Охлобыстина.