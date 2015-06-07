Владимир Кличко и Хайден Панеттьери крестили дочь в Лавре, опубликованы фото

Сегодня, 7 июня, в Киево-Печерской лавре состоялся обряд крещения дочери украинского боксера, чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA и IBO Владимира Кличко и американской актрисы Хайден Панеттьери.

Эксклюзивные кадры с места события публикует издание JetSetter.ua.

Кличко-младший и Панеттьери сдержали слово и таки крестили свою 6-месячную дочь Кайю-Евдокию в Киеве. Владимир и Хайден стали родителями 9 декабря 2014 года и практически сразу же сделали официальное заявление, что крестины дочери состоятся в Киеве, несмотря на то, что большую часть времени пара проживает в США. Выбор пал на Киево-Печерскую Лавру.

На церемонии в церкви присутствовали лишь родственники и самые близкие друзья пары, в том числе брат Владимира, мэр Киева Виталий Кличко с женой Натальей и детьми.

фото: jetsetter.ua