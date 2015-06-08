В Москве умерла актриса и целительница Джуна

В Москве, на 66-м году жизни, умерла целительница и актриса Джуна Давиташвили.

Об этом сообщил в своем блоге актер Станислав Садальский.

"Два дня Джуна была в коме, сегодня ее не стало. Скорая забрала ее прямо на Арбате — она вышла в соседний с домом магазин, чтобы купить поесть, и ей там стало плохо", — написал Садальский.

По его словам, у экстрасенса были серьезные проблемы с циркуляцией крови.

"Несколько дней назад ее привезли из больницы, где прооперировали, начались серьезные проблемы с кровью, она почти не циркулировала, - руки были ледяные, как у мертвой", — рассказал актер.

Также Садальский добавил, что "она давно уже была мертвой, она умерла тогда вместе с Вахтангом — душой, телом же — не жила, а доживала, энергия ее ушла, лечить она уже не могла, быстро слепла. Чехов, кажется, сказал, что человек умирает столько раз, сколько раз он теряет дорогих ему людей. Гибель сына Джуна не пережила".



Джуна родилась в 1949 году на Кубани.

Помимо целительства она занималась творчеством: писала стихи, рисовала, выступала на сцене.