Последнее предсказание Джуны: война в Украине надолго не затянется, иначе третья мировая

Джуна признала, что жить в России станет хуже, но с РФ ничего не случится.
Известная целительница и предсказательница Джуна Давиташвили, которая умерла 8 июня, на 66 году жизни, перед своей смертью успела рассказать, когда закончится война в Украине, и что ожидает Россию,
По словам провидицы, эта войне не будет длится долго. Поскольку, если она затянется, то перерастет в третью мировую, пишет Joinfo.ua.
"Война в Украине надолго не затянется. Месяц-два — и все закончится. Но если этого не случится, то в новой войне схлестнется весь мир", — сказала она.
Незадолго до своей смерти Джуна снялась в фильме телекомпании "НТВ". Рассуждая о том, что ждет Россию, Джуна рассказала, что экономическая ситуация в России должна стабилизироваться к осени 2015 года. А вообще судьба России в предсказаниях Джуны выглядит оптимистично.
"Никогда с Россией ничего не случится!" — категорично заявляла Джуна, признав, что жить в России станет хуже. И именно из-за этого россияне пересмотрят свое "меню", перестанут заниматься "чревоугодием" и позаботятся о состоянии своего здоровья.
По словам Джуна, новые санкции против России, которые ввел Запад, несерьезны.
Как известно, помимо целительства Джуна занималась творчеством: писала стихи, рисовала, выступала на сцене.
фото: novayagazeta-ug.ru