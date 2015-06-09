Последнее предсказание Джуны: война в Украине надолго не затянется, иначе третья мировая

Известная целительница и предсказательница Джуна Давиташвили, которая умерла 8 июня, на 66 году жизни, перед своей смертью успела рассказать, когда закончится война в Украине, и что ожидает Россию,

По словам провидицы, эта войне не будет длится долго. Поскольку, если она затянется, то перерастет в третью мировую, пишет Joinfo.ua.

"Война в Украине надолго не затянется. Месяц-два — и все закончится. Но если этого не случится, то в новой войне схлестнется весь мир", — сказала она.

Незадолго до своей смерти Джуна снялась в фильме телекомпании "НТВ". Рассуждая о том, что ждет Россию, Джуна рассказала, что экономическая ситуация в России должна стабилизироваться к осени 2015 года. А вообще судьба России в предсказаниях Джуны выглядит оптимистично.

"Никогда с Россией ничего не случится!" — категорично заявляла Джуна, признав, что жить в России станет хуже. И именно из-за этого россияне пересмотрят свое "меню", перестанут заниматься "чревоугодием" и позаботятся о состоянии своего здоровья.

По словам Джуна, новые санкции против России, которые ввел Запад, несерьезны.

Как известно, помимо целительства Джуна занималась творчеством: писала стихи, рисовала, выступала на сцене.

фото: novayagazeta-ug.ru