Начался чат с певицей Екатериной Бужинской

12 июня, в 15.00, на сайте "Главред" состоится чат с Заслуженной артисткой Украины, певицей Екатериной Бужинской.

Екатерина недавно вернулась из благотворительного европейского тура "Украинцы в Европе". Во время чата вы сможете узнать о подготовке и реализации тура, как певица с коллективом преодолела десять тысяч километров автобусом за 20 дней, правда ли, что муж Бужинской запел, а в Милане во время концерта остался без обуви, почему в Варшаве зрители были вынуждены смотреть концерт с улицы через окна, как прошло выступление Екатерины в Брюсселе в Европарламенте, будет ли продолжение тура, и правда ли, что Бужинская собирается в декрет.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.