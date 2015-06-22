Песни "Океан Ельзи" и "Brutto" запретили на стадионах в Беларуси

В Беларуси запретили на стадионах во время проведения футбольных матчей включать песни "Океана Ельзи" и "Brutto".

Как пишет Newsru.ua c ссылкой на "Беларусский партизан", во время перерыва на матче "Белшина" ― "Славия" звукооператор стадиона включил песню Brutto "Наша возьмет!".

Работники стадиона тут же потребовали ее выключить, поскольку заместитель председателя Бобруйского горисполкома Александр Маркачов, который был на матче, решил, что эта группа украинская.

Также на стадионах запрещено включать композиции и украинской группы "Океан Ельзи".

Отметим, в апреле во время концерта "Океана Ельзи" в городе Витебск у людей отбирали украинские флаги.

Напомним, лидер группы "Brutto" Сергей Михалок и его продюсер Антон Азизбекян получили удостоверения на постоянное проживание в Украине.