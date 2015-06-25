Госкино планирует предоставлять прокатные удостоверения российским сериалам о силовых структурах

Стало известно, что переделанный российский сериал "След" под видом нового украинского сериала получил прокатное удостоверение и новое название ― "Фактологическая экспертная служба: международный отдел уголовных расследований".

Это в телефонном разговоре с генеральным директором 1+1 медиа Александром Ткаченко подтвердил председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

Заметим, что в оригинале служба, о которой идет речь в сериале, называлась федеральной. Транслировался сериал в эфире каналов медиа группы "Украина", принадлежащей олигарху Ринату Ахметову. И может снова попасть в эфир, несмотря на закон, запрещающий показывать фильмы, производимые физическими и юридическими лицами РФ, а также картины, которые пропагандируют деятельность российских силовых органов.

"Тот факт, что госучреждение предоставило прокатное удостоверение сериалу, который уже много лет транслируется в Украине именно как российский продукт, и где российские силовые структуры ― главные действующие лица, это не просто плевок в сторону недавно принятого закона, это похоронный звон над возможностью рождения собственной индустрии сериалов. Возможно, по формальным признакам, российский сериал, "завернутый" в украинское название, может соответствовать еще не совершенному закону, но по сути ― это вопиющий случай двойных стандартов, применяемых руководством Госкино. Однажды приняв такое решение, господин Ильенко открывает ящик Пандоры, что превратит в пустую фикцию его собственные тезисы о необходимости развивать украинскую индустрию кино и сериалов", ― прокомментировал Александр Ткаченко, генеральный директор 1+1 медиа.

Фактически возникает опасность, что вместо создания новых украинских сериалов и настоящих совместных проектов, некоторые телеканалы будут пытаться получать разрешение на показ в эфире запрещенного российского продукта, но уже под видом украинского. Это означает, что зрители будут видеть сериалы о российских реалиях и с российской идеологией, но под украинским названием, и с украинскими номерами автомобилей в кадре.

Благодаря такой практике и двойным стандартам Госкино, вместо развития собственного производства, деньги будут идти на закупку российских сериалов, и страна-агрессор будет получать дополнительное финансирование в десятки, сотни миллионов долларов США.

Напомним, телеверсия концерта группы "Океан Ельзи", который 3,5 часа транслировался в прямом эфире телеканала "1+12 24 августа 2014 года, получила премию "Silver Screen" на американском кинофестивале "US International Film & Video Festival".