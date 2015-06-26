Семен Глузман: нашему обществу грозит заболевание, а именно алкоголизм

Президент Ассоциации психиатров Украины и правозащитник Семен Глузман в программе "Патриот.UA с Наташей Якимович" рассказал об отсутствии компетентных психологов в Украине, несостоятельности министра здравоохранения принимать решения и методах выхода из посттравматического стресса военных из зоны АТО.

Какие будут последствия войны для мирного населения Украины, которое живет в постоянном конфликте ― смотрят плохие новости, помогают военным, ощущают значительное ухудшение уровня жизни?

"Для того, чтобы быть объективным нужно упомянуть и другую группу населения, которые не помогают военным и ненавидят тех, кто воюет против них. На самом деле количество психических и психиатрических заболеваний не зависит, ни от войны, ни от мира, ни от авторитарного, ни от демократического режима. Мы знаем, что один на тысячу в каждой популяции болеет шизофренией ― так и будет.

Вопрос, который задали вы, касается других заболеваний, а именно алкоголизации. В условиях полностью разрушенной наркологической системы, в которой нет профилактики молодые мужчины, которые побывали в зоне боевых действий, чаще всего находят себя в водке или наркотиках. И даже цивилизованные страны, такие как США, пытались бороться с этой проблемой, но даже им не всегда удавалось это сделать.

В нашей ситуации проблема, даже не в том, что у нас нет каких-то препаратов, а в том, как правильно себя вести с таким людьми. Близкие люди должны поддержать и дать время для адаптации".

Совсем недавно Семён Фишелевич Глузман написал открытое письмо Петру Алексеевичу Порошенко, в котором остро раскритиковал кадровые назначения, а также действия президента как менеджера и управленца.

"Сейчас в обществе зреет очень большая степень тревожности. Потому, что в безвластии и растерянности властей кооперируются негодяи, номенклатурные работники, изгнанные из системы, которые пытаются остановить модернизацию психиатрической и наркологической службы. Им модернизация не нужна, они хотят продолжить работать и зарабатывать на схемах".

Полное интервью известного правозащитника и президента Ассоциации психиатров Украины смотрите на сайте телеканала "2+2".

Напомним, ранее Семен Глузман говорил, что что Украину можно завоевать, но нельзя покорить.