Макаревич: пружина идиотизма и ненависти однажды шарахнет по тем, кто ее растягивал

Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, которого в путинской России называют антироссийским деятелем и представителем "пятой колонны" за его поддержку Украины, отметил, что невозможно постоянно "растягивать пружину идиотизма и ненависти", ведь она может "шарахнуть по тех, кто ее растягивает".

Об этом он написал на своей странице в Facebook

"Как ни верти, а законов физики в мире никто не отменял (а мы все живём в одном мире, другого нет.) И сколько не растягивай пружину идиотизма и ненависти – однажды она шарахнет. По тем, кто её растягивал", – пишет Макаревич.

Напомним, ранее Макаревич заявлял, что русские привыкли гадить, как кочевники.