Ірена Карпа: я візьму до рук зброю, якщо вороги наблизяться до Києва

На сайті "Главред" відбувся чат зі співачкою, письменницею, творцем нашумілої серії мультфільмів про "ватників" (за один із яких у ЛНР її хотіли судити за законами воєнного часу) Іреною Карпою, яка нещодавно представила свій новий кліп на пісню "До побачення". Спілкуючись із читачами, вона розповіла, що вважає основним здобутком Майдану, чи може митець бути аполітичним під час війни в його країні, чи слід відмовлятися абсолютно від усього російського і радянського культурного продукту, які риси національного характеру українців викликають захоплення, а також що дає сили та натхнення в нинішні божевільні для України часи.

Подаємо стенограму чату з Іреною Карпою.

Dinka: Ірено, якби у вас була можливість звернутися до росіян, усіх, що б ви сказали? Що — сказали б кримчанам? Що — Путіну?

Ірена Карпа: Путіна я би спитала, чи знає він, які чудові балади складають про нього сусідні народи, і чи може він мені підспівати прямо зараз. Ну, хотя би "ла-ла-ла"... :)

Росіянам порадила б роззути очі та слухати хоча б своїх адекватних лідерів громадської думки. Хоча краще хай слухають російськомовних наших — так, для різноманітності та альтернативи каналу "Росія 24".

А Криму можу тільки поспівчувати з приводу того контингенту, який до них цього сезону "понаєхал". За що боролися...

s_67: Ирена Карпа: "Если вдруг случится война, отправлю детей в безопасное место, а сама пойду служить". Березень, 2014-го. Війна почалася... Що думаєте з цього приводу тепер?

Ірена Карпа: Звісно ж, я візьму зброю до рук, якщо, не дай бог, вороги наблизяться до Києва. Сподіваюся, такого не станеться.

Vasyl: Після Майдану вже пройшло більше року. Що для вас змінилося за цей час? Які здобутки приніс Майдан Україні? Чи справді так аж суттєво і масово змінила ця подія українців? Ваша активна участь у Майдані якось вплинула на ваше життя зараз?

Ірена Карпа: Головний наш здобуток — трансформація свідомості. Ми вже більше не будемо колишніми. Ми розуміємо свою силу. Головна задача — про неї не забувати і її застосовувати: тиснути на чиновників, організовуватися на місцях, вимагати змін, вимітати з кабінетів тих, хто є політичними імпотентами, хто без кінця нам бреше, обіцяючи золоті гори, при цьому за рахунок війни і складної ситуації в Україні набиваючи золотом власні кишені. Чим вони кращі за попередників? Де вихід — ми з вами вже знаємо, а за потреби покажемо і їм.

Щодо мене, то я надзвичайно вдячна долі, що мені довелося жити в цей важливий для мого народу час.

Paulinka: Ірено, а вам уже випадала нагода поспілкуватися з новоспеченими поліціянтами? Вважаєте виправданим такий голосний піар цього нововведення, він відповідає практичному наповненню та корисному наповненню ідеї?

Ірена Карпа: Я з ними не спілкувалася, але на вигляд дуже симпатичні. Весь час посміхаюся, коли проїжджаю повз. Картинка чудова, а в дії — ще побачимо.

Nikk: Чи можна бути аполітичним, коли в твоїй країні війна? Чи має на це право популярний співак, наприклад?

Ірена Карпа: Це вибір кожного окремого митця. Я от не можу бути аполітичною, бо це стосується щоденних питань нашого життя. А життя митця, воно теж не тільки з маточок, тичинок і метеликів. Може, то просто я якась нєвозвишенна...

Nikk: Чи відреагував хтось із тих, хто став героєм кліпу "До побачення" на свою появу і амплуа у ньому? Може, доходили чутки про враження?

Ірена Карпа: На даний момент — ні. Мабуть, ще з Рив'єри не повернулися, а я все жду і жду. :)))

Nikk: Думаєте, стануть Донбас і Крим колись справді українськими, за формою і за суттю? Що для цього потрібно?

Ірена Карпа: Думаю, не стануть. Хоча в ідеалі Крим мав би бути кримськотатарським. А про Донбас — це наразі надто складне і болюче питання.

Nattalie: Чи складно гурту Qarpa вживатися з такою вимогою як "формат" у наших реаліях? І як можна боротися з такою хворобою як вимога формату? Чи це нормально, і так мусить бути?

Ірена Карпа: У нас, так чи інакше, уже є сформована аудиторія і, слава Богу, інтернет витісняє проплачений "телеящик". Тому хто хоче, той знайде.

А от на останньому концерті на День Конституції спостерігала дивну річ: "Розмір має значення" співали навіть гопники у спортівках. Воно було їм смішно і подобалося — у них "просто раньше вєлосіпєда нє било", тобто не знали вони, що така музика буває.

Olecia: Чи вважаєте ви правильним прирівнювати радянське до російського (у сенсі культурного продукту), відмовлятися й забороняти рівнозначно одне й інше? чи правильно, що зараз зникає з широкого ужитку все-все, створене за радянських часів? Чи не позбавляємо ми себе якихось достойних книжок, фільмів, літературних творів, косячи все під одну гребінку, сліпо відторгаючи все російське чи радянське? Як не перейти межу і не втратити "гамузом" цінних культурних здобутків, як фільтрувати з розумом?

Ірена Карпа: Фільтрувати мусить кожен сам для себе. Наприклад, Параджанов творив за радянських часів, але є абсолютним генієм. Коли в людини є власний розум, їй не треба підказок медіа, шкільної програми, Міністерства інформації чи просто якихось трендсеттерів. Я однозначно вилучила б усе, що містить пропаганду "вєлікодєржавія", розповіді про те, якими прекрасними є сучасні "мєнти" і "красні" комісари в минулому, сучасні ФСБшники і браві НКВДисти.

Попри те, звичайно ж, є достатня кількість геніальних російських мислителів і митців. Але людина, що звикла дивитися російський серіальчик, навряд чи слухає музику Мамонова. Тому під одну гребінку так чи інакше не вдасться все запхати... Ліквідувавши з екранів "фуфел", щось достойне ліквідувати не вдасться, бо його там ніколи не було.

Nattalie: Як думаєте, чи добре виховані музичні смаки українців, чи вміють вони обирати справді якісну музику, вони — вибагливі слухачі? Чим можна пояснити широкий попит на шансон чи доволі примітивну "попсу"?

Ірена Карпа: З одного боку, це дуже болюче питання: мені фізично боляче слухати цей шлак, коли я прихожу, скажімо, в салон краси, а вони його там слухають на повен голос і ще й підспівують. З іншого боку, масова культура завжди нижча за культуру елітну, і це завжди наш вибір — слухати попсу чи джаз. Ти не можеш побити яку-небудь тьотку за те, що вона любить пєсні "за жизнь" про прєкрасних мужчін і прєданную любовь. Але ти можеш включити свою музику в навушниках і відгородити себе від звукового калу.

Olecia: Ірено, що нового у вас на літературній ниві, чи працюєте ви зараз над якимись новими книжками? У вашій творчості, наприклад, у тих же мультфільмах, відображаються поточні перипетії в країні, а чи плануєте ви написати щось, присвячене цій тематиці?

Ірена Карпа: Питання в точку. Саме працюю над книгою, де має осмислюватися і Майдан, і війна, і те, що відбувається в країні. Робота серйозна, тому не можу спрогнозувати її виходу.

Terri: Чи виявляють Кора і Кая бажання піти стопами матері і співати?:) До речі, як ви, займаючись дітьми, встигаєте ще стільки всього робити, і виступати, і творити, і взагалі?

Ірена Карпа: Та от, на жаль, виявляють... На питання "ким хочеш стати", кажуть, що просто хочуть на сцену до мікрофона. А я так надіялася на забезпечену старість. :)))

Як на мене, то я нічого не встигаю і щиро заздрю людям посидючим, ґрунтовним і організованим.

Terri: Чи буде продовження мультиків про "ватників"?

Ірена Карпа: Фактично уже є: https://www.youtube.com/watch?v=CM1vKA73GK8

Karambol: Почему, как думаете, среди российской интеллигенции такая повальная и фанатичная поддержка политики Кремля? Страх, подхалимаж, новомодный тренд? Почему только единицы вроде Ахеджаковой, Макаревича, Земфиры и прочих способны говорить что-то, идущее вразрез общему психозу?

Ірена Карпа: На мою думку, адекватних людей є значно більше, ніж ті, про кого ми знаємо. Просто не всі вони публічні. Пересічні росіяни дуже часто дають розумні і сміливі коментарі українським медіа. Все питання в тому, як довго більшість сама себе дуритиме, і що мусить статися в самій Росії, щоб "наші брати" побачили себе в реальному світлі. Сподіваюся, це станеться за нашого з вами життя...

Sergei Kachechka: Ирэна, как избавиться от застенчивости в жизни и творчестве?

Ірена Карпа: Пам'ятайте, що жити ви будете не вічно, і краще шкодувати про те, що ти щось зробив, ніж картати себе за те, що ти — тютя і так і не наважився ступити крок до своєї мрії.

Karambol: Видели отчеты с последнего крупнейшего российского рок-фестиваля "Нашествие-2015"? Впечатления и выводы? Барышни в пионерских галстуках и пилотках, флаги ДНР, выставка военной техники, наверное, больше, чем на параде, и прочая бесовщина... Как кто-то сказал, Цой бы в гробу перевернулся от таких сочетаний, как рок и коммунистическая символика, рок и военная техника...

Ірена Карпа: На щастя, не бачила, але волосся стало дибки вже від вашого опису. Там би не тільки Цой перевертався — йому склало би компанію серйозне число мислителів, музикантів і письменників. Але ж хіба зрівняються вони з "вєлікім" Путіним? ;)

Karambol: Как относитесь к нашим (?) артистам, которые продолжают ездить в Россию с концертами или за наградами, даже несмотря на то, что происходит сейчас между государствами? И — только сильно не пинайте за такой вопрос — поехали бы сами выступить перед российской публикой, если предложат очень хороший гонорар?

Ірена Карпа: Просто їм, як у тому анекдоті, "дєнєг очєнь надо". Може, у них по семеро дітей — ми ж з вами не знаємо. Якби мені за мій україномовний і англомовний репертуар запропонували величезні гроші в Росії, я, як мінімум, запідозрила би подляну і точно б не поїхала.

Tilda: Чи доводилось вам бувати в зоні АТО чи прифронтових містах? Якщо так, що вражало, перевертало свідомість чи змушувало переглянути пріоритети?

Ірена Карпа: Це для мене гостре питання. Дуже хочу туди поїхати. Це потрібно і для мене особисто, і для книжки, над якою працюю. Приїду — розповім.

Tilda: То правда чи фейк, що якась "чиновниця" з "ватної республіки" вимагала для вас смертної кари? Не лякають такі погрозі?

Ірена Карпа: Якщо вважати ЛНР фейком, то автоматично всіх їхні директиви — також фейк. Кого там боятися?

Tilda: Ірено, скажіть, які риси українського національного характеру вас захоплюють, а яких, навпаки, нам не завадило б позбутися?

Ірена Карпа: Захоплює солідарність (щоправда, поки що ситуативна), неконфліктність, природна м'якість. Щоправда, тієї ж м'якості у певний момент варто позбуватися, щоб чинити тиск на ті проблемні зони, які заважають нам нормально жити. Я зараз про систему, як ви розумієте. Позбутися треба любові до опускання рук і криків "всьо пропало".

Sergei Kachechka: В Википедии пишут, что барабанщик "Скрябина" Вадим Колисниченко играл раньше в "Фактично Самі". Так ли это?

Ірена Карпа: У нас стільки змінилося барабанщиків, що я їх усіх не запам'ятала.

Sergei Kachechka: Ирэна, как вы относитесь к такому явлению, как "закон подлости"? Верите ли в него? Интересно Ваше мнение по поводу моей задумки: выпускать блокноты с названием "Закон Подлости"; обложка оформлена под обложки, в которых обычно выпускают законы и кодексы. Некоторые страницы будут с текстом, пародирующим нормативно-правовые акты, а большинство страниц — чистые, для заполнения в них своими жизненными неурядицами. (Надеюсь, что не очень сумбурно написал).

Ірена Карпа: Сергій, чудовий старт-ап. Раджу дорого продати. :)

Sergei Kachechka: Ирэна, слышали ли Вы о российской группе "Барто"? Лично для меня она является своеобразным российским аналогом "Фактично Самих" и Qarpa. Осознаете ли, что Вы являетесь, в какой-то степени, уникальным украинским культурным явлением: певица, поющая социальные тексты под музыку в жанре "рок-поп" и синти-поп?

Ірена Карпа: Не чула, але обов'язково послухаю.

Дякую за комплімент, але діапазон наших текстів ще ширший, я не обмежую себе лише соціальними текстами. У нас багато лірики — сподіваюся, її ви чули також.

Sergei Kachechka: Ирэна, кем вы себя больше считаете: певицей, писательницей или кем-то другим?

Ірена Карпа: Я себе не "щітаю" — я просто живу. :)

Петр Цурукин: За всіма справами, я сподіваюся, Ви не забули про музику? Коли вийде новий альбом? Чим він здивує?

Ірена Карпа: Новий альбом уже вийшов, можете скачати його на IТunes. Називається він "Made in China". А група — Qarpa, якщо що... :) Чим здивує? Хуліганством і ліричністю.

SergeiKachechka: Почему для трибьюта "Скрябину" в 2006-м году вы выбрали песню "Клей"? Можно ли когда-нибудь услышать ее на концертах?

Ірена Карпа: На мою думку, кліпи на "Клей" і "Брудна як ангел" були одними з кращих відео в українському шоу-бізнесі. Колись давно мене ця пісня дуже вразила і досі продовжує резонувати. Час від часу ми виконуємо її на концерті.

Kela Petriv: Ірено, завдяки Вам і Вашій творчості, багато людей, в тому числі і я, почали замислюватися над досить серйозними речами, що трапляються навколо нас, і навіть дещо змінили своє світосприйняття. Скажіть, а чи існують такі люди, які здатні змінити Ваше?

Ірена Карпа: Звісно, існують. Дуже часто ми не знаємо, хто це буде: Далай-лама чи звичайний дід, який продає газети на автобусній зупинці. Все залежить від збігу обставин і твого внутрішнього стану на той момент.

Elizaveta Vladimirovna: А чи любите Ви Одесу і за що?

Ірена Карпа: Люблю. У вас смачно годують і гарно реагують на українську мову.

Sergei Kachechka: Сейчас многие спрашивают других знаменитостей о "Скрябине"... Расскажу Вам один факт из моей жизни. О том, что группа "Скрябин" играла раньше альтернативу, я узнал из вашей книги "Фройд би плакав" (в качестве эпиграфа вы взяли строчки из двух песен). Послушал старого "Скрябина" в какой-то степени благодаря Вам: стал фанатом. Это было шесть лет назад. А послушать "Фактично самих" "заставил" Кузьма: в одном из чатов в качестве достойной украинской электронной группы он посоветовал Вашу группу. Так что я вас и Андрея в какой-то связке воспринимаю.

Ірена Карпа: Мені дуже приємна така "кругова порука". :)

Kela Petriv: Ірено, чи були Ви особисто знайомі із Андрієм Кузьменком і чи плануєте взяти участь у майбутньому концерті його пам'яті?

Ірена Карпа: Я б із радістю, але не знаю, хто його організовує.

Знайомі були. Він любив мої книжки і сам запросив записати кавер на пісню "Клей". Тому було б логічно виступити на такому концерті.

Sergei Kachechka: Как возникла идея использовать в начале песни "Sex" сэмпл из заставки порностудии Private?

Ірена Карпа: От як приємно, що ви його впізнали!

Але це не я придумала — це пацани.

s_67: Як ставитеся до діяльності "Правого сектору"?

Ірена Карпа: Воюють добре. Все інше — загадково...

s_67: Що особисто вас надихає і дає сили у нинішні божевільні часи?

Ірена Карпа: Якась дитяча дурна віра в те, що все буде добре, бо ми заслужили.

Надія Майна

Фото Владислава Мусієнка