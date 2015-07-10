Певица о музыкальных вкусах украинцев: физически больно слушать этот шлак

Массовая культура всегда ниже культуры элитной, но у каждого есть выбор — слушать попсу или джаз.

Об этом украинская певица Ирэна Карпа рассказала во время чата в "Главреде".

"С одной стороны, это очень болезненный вопрос (о музыкальных вкусах украинцев — прим. ред.): мне физически больно слушать этот шлак, когда я прихожу, скажем, в салон красоты, а там его слушают в полный голос, еще и подпевают", — рассказала она.

В то же время певица согласилась с тем, что "массовая культура всегда ниже культуры элитной".

"Это всегда наш выбор — слушать попсу или джаз. Ты не можешь избить какую-нибудь тётку за то, что она любит песни "за жизнь" о прекрасных мужчинах и преданной любви. Но ты можешь включить свою музыку в наушниках и оградить себя от звукового кала", — добавила Карпа.

Также украинская певица заявила, что у ее группы, Qarpa уже есть сформированная аудитория, которая позволяет не оглядываться на "формат" и телевидение.

"А вот на последнем концерте в День Конституции наблюдала удивительную вещь: "Размер имеет значение" пели даже гопники в спортивках. Оно было им смешно и нравилось — у них "просто раньше велосипеда не было", то есть не знали они, что такая музыка бывает", — резюмировала певица.

Как сообщал "Главред", на прошлогоднем книжном фестивале во Львове самым популярным писателем в Украине была признана Лина Костенко, а на втором месте оказалась Ирэна Карпа.