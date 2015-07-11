Скандальное заявление Олега Табакова об "убогих" украинцах: не смог выйти из роли Шелленберга

Известный советский и российский актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР Олег Табаков прокомментировал появление "черного списка" российских артистов Министерства культуры Украины.

В своем интервью актер назвал украинцев убогими и второсортными, темными и неграмотными людьми, пишет РЕН.ТВ.

"Это как бабушка мне иногда говорила: "Да плюнь ты на них, они же темные, неграмотные люди. Я жалею их. Они в каком-то смысле убогие. Скажу крамольную мысль. Во все времена, их лучшие времена их самые яркие представители интеллигенции были где-то на вторых и третьих позициях после русских. Мне неловко за них. Положения не исправишь", — сказал Табаков.

Табаков также заявил, что ему стыдно за те мерзости, которые делают украинцы, якобы, убивающие людей и разрушающие их жилища.

"Они и так не очень просветленные. Беда в том, что люди нормальные будут страдать от того, что нормальная информация к ним никак не попадает. И так-то стыдно от мерзости, которые они делают. Убивают людей и разрушают их жилища. А откликаться на это… нет. Я махнул рукой, несмотря на то, что у меня одна четверть крови украинская", — сказал Олег Табаков.

В свою очередь, руководитель Госагентства по вопросам кино Филипп Ильенко отреагировал на заявление Табакова в Facebook.

"Некоторые актеры могут настолько вжиться в роль, например, Шелленберга (руководителя военной разведки Третьего рейха, Табаков играл его в "17 мгновениях весны", — ред.), что даже в конце своей жизни полностью пользуются риторикой своего персонажа", — сказал он.

"Офигеть, конечно. Даже трудно это прокомментировать. Мне, в свою очередь, неловко за Олега Павловича. Это что-то такое совсем за гранью. Я просто в шоке, честно", – отметил в Facebook известный российский блогер Рустем Адагамов.

Не остался равнодушным к комментариям Табакова и российский журналист Аркадий Бабченко. На своей странице в Facebook он написал: "Я гляжу, пока я на пару часов в реальный мир выходил, у вас тут Табаков что-то очередное нахренавертил? Ну ни на минуту оставить нельзя.

ЗЫ: Не смотрел. Не слушал. Не читал. Не интересно.

Но предложение у меня будет такое. Давайте сделаем так. Мы все с вами доживем до девяноста шести лет и уйдем в полном сознании, в своем уме, без альцгеймера, старческой деменции, вудупипл-зомбипипл, третьего пути к рабству и ватниканизации мозга", — написал журналист.

Ранее Минкульт подготовил список из 117 российских артистов, представляющих угрозу безопасности Украины.

Видео: youtube.com