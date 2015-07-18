Вакарчук назвал три проблемы, которые "съедают" Украину изнутри: с "трехглавым змеем" нужно бороться

Известный музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук назвал три основные проблемы, которые "съедают" Украину изнутри.

Об этом музыкант написал на своей странице в Twitter.

"Циничный популизм политиков, безнаказанное коррупция чиновников и необразованное равнодушие граждан – трехглавый змей, который съедает Украины изнутри", – отметил он.

Цинічний популізм політиків, безкарна корупція чиновників та неосвічена байдужість громадян -триголовий змій який з'їдає Україну зсередини. — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 18 июля 2015

На замечание одного из комментаторов о том, что "змею лет 60", Вакарчук ответил: "Я думаю змей старше на порядок. Но будем с ним бороться. Главное не опускать руки".

Напомним, ранее Вакарчук прокомментировал события в Мукачево. Музыкант отметил, что события в Мукачево являются признаком того, насколько сильно Украина требует кардинальной перестройки.

Артист выразил надежду на то, что здравый смысл, мудрость и человеческие качества станут преимуществом в ходе расследования конфликта.