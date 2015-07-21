Мирко Саблич: интересно, как бы Высоцкий оценил оккупацию Украины

Группа "Мирко Саблич" записала новую кавер-версию.

В этот раз в честь 35-й годовщины смерти Владимира Высоцкого.

В новой песни-аллюзии автор вложи в уста поэта критику медийной пропаганды российским СМИ и оккупации в целом.

"Священною водою

Мы факты покропим,

Не нужно правды, правда —ложь, рашизм непобедим.

Туфтой и пропагандой славен наш род, славен наш род.

Дмитрий Киселев поднимит с колен наш говномет.

Он ваш Пиндосстан,

И Еврогеестан

В пепел сотрет, в пепел сотрет, в пепел сотрет", - поется в песни.

Напомним, ранее в Сети появился сатирический ремейк известных куплетов Михаила Боярского из советского фильма "Дон Сезар де Базан".