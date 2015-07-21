Мирко Саблич: интересно, как бы Высоцкий оценил оккупацию Украины

В Сети представлен очередной хит артиста
Группа "Мирко Саблич" записала новую кавер-версию.
В этот раз в честь 35-й годовщины смерти Владимира Высоцкого.
В новой песни-аллюзии автор вложи в уста поэта критику медийной пропаганды российским СМИ и оккупации в целом.
"Священною водою
Мы факты покропим,
Не нужно правды, правда —ложь, рашизм непобедим.
Туфтой и пропагандой славен наш род, славен наш род.
Дмитрий Киселев поднимит с колен наш говномет.
Он ваш Пиндосстан,
И Еврогеестан
В пепел сотрет, в пепел сотрет, в пепел сотрет", - поется в песни.
Напомним, ранее в Сети появился сатирический ремейк известных куплетов Михаила Боярского из советского фильма "Дон Сезар де Базан".