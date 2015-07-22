Долина и Цыганова споют в Севастополе на концерте-памяти князя Владимира Великого

Российская артистка Лариса Долина планирует выступить в Севастополе на концерте по случаю 1000-летия чествования памяти князя Киевского Владимира Великого.

Об этом сообщает пресс-служба российского министерства культуры Крыма, пишет Крым.Реалии.

"В концертной программе примут участие: народная артистка России Лариса Долина, российская певица, актриса, композитор Виктория Цыганова, а также свое творчество подарят: ансамбль песни и пляски Черноморского флота Российской Федерации, заслуженная артистка АРК и Украины, солистка Крымской государственной филармонии Эльмира Налбантова", – говорится в сообщении.

В Севастополе с 26 по 28 июля пройдут мероприятия по случаю памяти князя Киевского Владимира Великого.

Киевский князь Владимир Великий (Владимир Святославич) родился около 960 года и умер 15 июля 1015 года. В 988 году выбрал христианство в качестве государственной религии Древнерусского государства, крестился в Херсонесе.

Напомним, россияне возмущены путинским режимом в Крыму.