В зоне АТО погиб украинский музыкант Николай Гордийчук

22 июля, в зоне проведения антитеррористической операции погиб украинский музыкант Николай Гордийчук.

Об этом сообщил представитель Администрации Президента (АП) Ярема Дух в соцсети Facebook.

Он выложил песню Гордийчука, посвященную Евромайдану.

"Солист на видео — Николай Гордийчук, скаут из Каменца-Подольского. Батальон спецназначения МВД. 29 лет. Погиб вчера во время выполнения боевого задания", — отметил представитель АП.

Николай Гордийчук родился 26 мая 1986 года в городе Ровно. Когда ему исполнился год, родители получили квартиру в Каменце-Подольском и переехали туда.

Там Гордийчук закончил университет им. Ивана Огиенко, получил диплом психолога. Был солистом группы "Своеобразное", а затем — группы "Денди". Был известным в Каменце-Подольском шоуменом.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО под Счастьем на Луганщине былранен экс-министр спорта Дмитрий Булатов.

видео: DandiFamily

