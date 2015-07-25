Крымнаш: жена Кобзона возмущена грязью в оккупированной Ялте, пьяницы и нехороший контингент

Известный певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон рассказал о прогулках его жены Нелли по оккупированной Россией Ялте.

По его словам, жена Нелли недовольна запущенным состоянием набережной в Ялте, ей также не понравились нетрезвые отдыхающие, пишут "Новости Крыма".

"Она очень огорчилась ежедневными визитами по набережной Ялты: грязная, запущенная набережная, полно нетрезвых людей и так далее, небрежное отношение, контингент не очень хороший", – рассказал он.

Он также отметил, что сам практически не ходит по улицам крымских городов, потому что к нему часто подходят с просьбами сделать совместное фото или оставить автограф.

Напомним, ранее Кобзон заявил, что многие российские артисты не хотят выступать в оккупированном Крыму и на Донбассе, потому что боятся санкций стран Запада.