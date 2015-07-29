Антин Мухарский придумал украинскую альтернативу Григорию Лепсу и Стасу Михайлову

Известный украинский музыкант Антин Мухарский придумал, кем заменить в Украине российских исполнителей Григория Лепса и Стаса Михайлова.

Во время "чата на Главреде" советник "культурного" министра признался, что создал проект под названием "Анатолий Рапс".

В отличии от Ореста Лютого, его новый персонаж будет петь "про любовь, но без мата".

"Анатолий Рапс ― психически здоровый, гетеросексуальный белый мужчина, который поет о любви к женщинам и родной земли. Теоретически он должен составить конкуренцию российским исполнителям, работающих в жанре поп-шансон. Основной лозунг проекта ― зачем нам Григорий Лепс и Михайлов Стас, если есть в Украине Анатолий Рапс?

Принципиальное отличие от проекта Орест Лютый в том, что в песнях Анатолия Рапса нет ни слова, что относится к категории татаро-монгольского московитского ругательства, который условно называется "русский мат", ― рассказал Мухарский.

Напомним, недавно известный украинский музыкан и писатель Антин Мухарский написал завещание.