Антин Мухарский придумал украинскую альтернативу Григорию Лепсу и Стасу Михайлову

Артист запускает новый проект "Анатолий Рапс".
Известный украинский музыкант Антин Мухарский придумал, кем заменить в Украине российских исполнителей Григория Лепса и Стаса Михайлова.
Во время "чата на Главреде" советник "культурного" министра признался, что создал проект под названием "Анатолий Рапс".
В отличии от Ореста Лютого, его новый персонаж будет петь "про любовь, но без мата".
"Анатолий Рапс ― психически здоровый, гетеросексуальный белый мужчина, который поет о любви к женщинам и родной земли. Теоретически он должен составить конкуренцию российским исполнителям, работающих в жанре поп-шансон. Основной лозунг проекта ― зачем нам Григорий Лепс и Михайлов Стас, если есть в Украине Анатолий Рапс?
Принципиальное отличие от проекта Орест Лютый в том, что в песнях Анатолия Рапса нет ни слова, что относится к категории татаро-монгольского московитского ругательства, который условно называется "русский мат", ― рассказал Мухарский.
Напомним, недавно известный украинский музыкан и писатель Антин Мухарский написал завещание.