Шварцнеггер, Макаревич, Ахеджакова и Йовович попали в "белый список" Минкульта

Министерство культуры Украины начало формировать "белый список" деятелей культуры, которые поддерживают Украину в условиях войны с Россией.

Соответсвующее заявление опубликовано на сайте Минкульта.

"Сейчас, когда Украина находится в состоянии борьбы против российско-террористической агрессии, во всем мире появляются киноактеры, деятели культуры, художники, общественные активисты, которые все громче выражают свою поддержку нашей стране в борьбе с захватчиком. В некоторых странах они делают это несмотря на возможные риски для собственной жизни и профессиональной деятельности, иногда рискуя даже свободой и здоровьем.

Высоко ценя позицию этих небезразличных к Украине людей, известных на весь мир, Министерство культуры начинает формирование "белого списка" деятелей культуры, художников, художников разных стран, сказали однозначное "да" территориально целостной, суверенной и демократической Украины, и ответили "НЕТ" агрессии, оккупации и аннексии.

Создание "Белого списка" ― знак благодарности и уважения к тем гражданам иностранных государств, которые не побоялись встать на сторону правды, справедливости и простого человеческого совести.

"По моему мнению, художники, включенные в "белый список", должны получать максимальное содействие в их творческой деятельности на территории Украины в случае возникновения такой необходимости", ― сообщил Вице-премьер-министр, Министр культуры Вячеслав Кириленко.

"Белый список" не является исчерпывающим и будет корректироваться в соответствии с событий и новой информации.

Министерство культуры обращается к украинской общественности с просьбой принять участие в наполнении и дальнейшем расширении "белого списка".

Напомним, ранее Верховная Рада запретила транслировать в Украине фильмы, прославляющие российскую армию.