Майкл Щур показал свою армейскую прическу: опубликованы фото

Пополнивший ряды Вооруженных Силы Украины известный телеведущий Майкл Щур показал свою армейскую прическу.

Об этом артист написал на своей странице в Facebook.

В то же время Щур уточнил, что длина его волос теперь составляет немного больше 10 мм.

"Попросил Костю, чтобы меня постриг. Он и постриг. До 12 мм", — говорится в сообщении телеведущего.

Напомним, ранее Майкл Щур отправился на учения в Десну. По его словам, он будет служить в Департаменте информационных технологий МВД Украины, который находится в Киеве.

Фото: facebook.com