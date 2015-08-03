Борис Гребенщиков навестил Саакашвили в Одессе

Музыкант встретился с губернатором
Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков после концерта в Киеве отправился в Одессу.
Там российский музыкант встретился с одесским губернатором Михеилом Саакашвили. Об этом чиновник рассказал на своей страничке в Facebook.
"У нас в гостях был Борис Гребенщиков. Он приехал после концертов в Тбилиси и Киеве и делился своими впечатлениями. Был в восторге от киевской аудитории и в целом очень тепло отзывался об Украине", -- написал Саакашвили.
Напомним, недавно в свет вышел новый альбом известного музыканта Бориса Гребенщикова "Соль". В альбом вошли 10 песен, написанные, большей частью на протяжении последних полутора лет.
У нас в гостях був Борис Гребенщиков. Він приїхав після концерту у Тбілісі та Києві та ділився своїми враженнями. Був у ...Posted by Mikheil Saakashvili on 2 серпня 2015 р.