Борис Гребенщиков навестил Саакашвили в Одессе

Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков после концерта в Киеве отправился в Одессу.

Там российский музыкант встретился с одесским губернатором Михеилом Саакашвили. Об этом чиновник рассказал на своей страничке в Facebook.

"У нас в гостях был Борис Гребенщиков. Он приехал после концертов в Тбилиси и Киеве и делился своими впечатлениями. Был в восторге от киевской аудитории и в целом очень тепло отзывался об Украине", -- написал Саакашвили.

Напомним, недавно в свет вышел новый альбом известного музыканта Бориса Гребенщикова "Соль". В альбом вошли 10 песен, написанные, большей частью на протяжении последних полутора лет.