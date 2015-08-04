Эльдару Рязанову сделали операцию на сердце

Известному российскому и советскому кинорежиссеру Эльдару Рязанову была проведена срочная операция на сердце.

Отметим, накануне Рязанова срочно госпитализировали с инфарктом.

Как пишет Lifenews, решение о срочной госпитализации Рязанова было принято после того, как 1 августа супруга привезла Рязанова в больницу. После осмотра врачи сразу решили, что необходимо проводить операцию.

Рязанову было проведено стентирование сосудов сердца. Операция продолжалась несколько часов. По словам источников в медицинских кругах, сейчас Рязанов чувствует себя хорошо и врачи надеются уже в ближайшее время перевести его из реанимационного отделения в палату.

Напомним, в ноябре прошлого года Эльдар Рязанов проходил лечение в НИИ Бурденко. Ходили слухи, что народного артиста сразил инсульт.