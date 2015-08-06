Эльдара Рязанова выписали из больницы: инфаркта и операции не было

Внук кинорежиссера рассказал о самочувствии дедушки
Российского кинорежиссера Эльдара Рязанова выписали из больницы.
Семья Рязанова успокоила, что чувствует он себя хорошо, пишут РИА Новости.
"Да (его выписали), он едет домой. Чувствует себя хорошо, весел как всегда", — сказал собеседник агентства.
Внук режиссера Дмитрий Трояновский подтвердил, что все анализы Рязанова в порядке и нужды в госпитализации больше нет. "Чувствует себя нормально, все анализы и прочие показатели в норме, нужды в госпитализации больше нет. Врачи — большие молодцы. Ну и сам Эльдар Александрович — очень мужественный человек, и я думаю, что в том числе и это помогло ему вернуться домой так быстро", — сказал Дмитрий.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что 87-летнего режиссера Эльдара Рязанов госпитализировали в центр Бакулева. В некоторых сообщениях говорилось, что у него был инфаркт, а также потребовалась операция. Позже внук режиссера опроверг эту информацию, заявив, что инфаркта не было и операцию ему не делали.
В ноябре минувшего года режиссер был госпитализирован в НИИ имени Бурденко в тяжелом состоянии, откуда был выписан в январе 2015 года.