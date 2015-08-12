Мозговая о детской "Новой волне" в Крыму: что украинцы делают в "московской тусне"

Известный украинский продюсер Алена Мозговая прокомментировала проведения детского конкурса "Новая волна" в оккупированном Крыму и не понимает, что там делают участники из Украины.

Мозговая на своей страничке в Facebook написала, что возмущена тем, что в этом конкурсе участвуют представители Украины.

"Я очень извиняюсь, но я и подумать не могла, что, во-первых, детская "Новая волна" будет и будет в Крыму, и хрен бы с ней, но участники от Украины что там делают?! То же самое касается и взрослого конкурса в Сочи", — написала Мозговая.

По мнению Мозговой, она до сих пор не считает Ани Лорак самым большим злом в Украине, однако не может понять тягу украинской певицы к "московской тусне".

"Может я что-то пропустила и война с Раше закончилась? Крым отпустили из крепких объятий рашинськои п*дерации, на Донбассе мир и покой, и вообще не было ничего?

Сколько людей погибло ... Сколько искалечены ... Сколько горя и слез принесла и п*дерация, а они ездят туда, будто им там медом намазанный ... И ежедневных нравов и ...

Посмотрите в глаза тем, кто сейчас на фронте, тем, кто в больницах, тем, кто потерял сыновей, отцов, братьев, а затем скачите и пойте под дудку Крутого & компани ... Если сможете ... ", — написала она.

Напомним, ранее Мозговая высказывалась о тргедии, которая произошла в Донецкой области с малазийским самолетом Боинг-777.