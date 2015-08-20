Агент Клаус, Тревиль и милиционер: самые яркие роли Льва Дурова

Известный 83-летний российский актер Лев Дуров за свою жизнь снялся в более чем 200 картинах.

В кино Лев Константинович начал сниматься еще в 1954 году. Тогда же он окончил школу-студию МХАТ, был принят в труппу Центрального детского театра, в 1963 году перешел в театр имени Ленинского комсомола. С 1967 года работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной. В 2003-2006 годах занимал пост главного режиссера.

Первым для Льва Дурова стал фильм Леонида Малюгина "Доброе утро" (1955 год). Позже он стал звездой таких кинолент, как "Я шагаю по Москве", "Старики-разбойники", "Семнадцать мгновений весны", "Большая перемена", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Мастер и Маргарита", "Красавец мужчина", "Не послать ли нам... гонца?", "Луной был полон сад", "Егорушка", "Человек с бульвара Капуцинов" и другие.

Стоит отметить, что Народный артист СССР Лев Дуров был Кавалером Золотого Ордена "Служение Искусству", в 2001 году был награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

"Если актер талантлив, а как человек ― дрянь, я все равно буду с ним работать. Иначе можно остаться с дилетантами. С одним актером я полгода не здоровался. Но когда он сыграл замечательно, я вошел в гримерку и поздравил. А назавтра опять не здоровался", ― говорил Дуров.

Напомним, известный актер Лев Дуров скончался в московской больнице в ночь на четверг, 20 августа, после продолжительной болезни.

Видео РИАНовости фото Ivona