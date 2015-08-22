Режиссеры России поддержали Сенцова: ад и показательная порка на наших глазах, молчать нельзя

Российские режиссеры Александр Сокуров, Владимир Котт, Владимир Мирзоев, Алексей Герман-младший, Павел Бардин, Алексей Федорченко и Аскольд Куров выступили с обращениями в защиту своего коллеги Олега Сенцова, которого обвиняют в подготовке терактов в оккупированном Россией Крыму.

"Разрушается жизнь, надежды, целый мир человека. Мы привыкаем к жестокости, к крови, к состоянию внутренней войны. В нас заглушается гуманизм, который для многих был якорем", — написал Алексей Герман-младший в обращении, опубликованном на сайте журнала "Сноб".

"Наказание Сенцова вряд ли к чему-то приведет: оно контрпродуктивно и негуманно. Ведь двадцать три года — это почти вся жизнь. Не уверен, что заступничество других режиссеров может на что-то повлиять. Мы живем в предвоенное время, в обстановке постоянной эскалации конфликта, а кто и когда в такие моменты прислушивался к мнению деятелей культуры? Это логика крови. Это — трагедия эскалации, когда каждый следующий шаг получается жестче и кровавее, чем предыдущий", — говорит он.

Владимир Котт в своем обращении задался вопросом, понимают ли прокуроры, участвующие в процессе, что все происходящее — "неподсудная политическая расправа". Автор утверждает, что если они это осознают, то основная часть ответственности лежит не на них лично (т.к. они просто исполнители), а на "тех, кто отдал приказ". Если же государственные обвинители не осознают политической подоплеки дела, то, пишет Котт, — они "перестали отличать реальность от фантазий Следственного комитета" и это "ад, который произошел на наших глазах, и которому мы способствовали своим молчанием".

По мнению режиссера Алексея Федорченко, "защищать свободу невинно обвиненных людей должны не только кинодеятели, но и все жители Росси. Ведь Сенцова арестовали не потому, что он режиссер. Он мог быть кем угодно по профессии, никто даже не стал бы разбираться. В конце концов, на момент ареста он почти не был известен, это же дебютант. Он обычный человек, у которого есть гражданская позиция и который попал под раздачу.

Боюсь, что требования даже самых именитых режиссеров вряд ли сыграют здесь какую-то роль. Власть находится в глухой обороне и на чье-либо мнение обращает мало внимания. Но нужно ведь что-то делать, а не сидеть сложа руки. Хотя бы собирать подписи".

Режиcсер Павел Бардин заявил, что в "России сейчас много говорят о культуре, еще больше — о культуре в Крыму. Но самый известный представитель крымской культуры — причем всемирно известный — сидит в ростовском СИЗО. Дело Сенцова и Кольченко — это очередная показательная порка"

Режиссер Аскольд Куров заявил, что уже больше года снимает фильм "Освободить Олега Сенцова".

Как известно, ранее письмо с просьбой освободить Олега Сенцова написали члены Европейской киноакадемии. Они напомнили, что ключевые свидетели обвинения по делу Сенцова — Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев — отказались от своих показаний, заявив, что они были даны под давлением.

19 августа российский государственный обвинитель попросил для Сенцова 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Режиссер Олег Сенцов был задержан в мае прошлого года. Его обвиняют в участии в поджоге здания "Русской общины Крыма" и местного отделения "Единой России", а также — в планировании серии терактов в Крыму.

Сенцов, не признающий аннексии Крыма, неоднократно называл процесс над собой политическим.