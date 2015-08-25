Виторган о стрельбе Пореченкова по украинским военным: развели как лоха

Стрельба из пулемета по позициям украинских военных в донецком аэропорту российским актером Михаилом Пореченковым была провокацией.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил российский актер и режиссер Максим Виторган. Более того, Виторган считает, что Пореченкова "развели как лоха".

"Вот я смотрю на Мишу Пореченков, с которым нас когда-то связывали достаточно близкие и дружеские отношения. Я его хорошо знаю. Поехал на Донбасс. Смотрю на него в этой напяленной каске и стреляющего из пулемета в пустоту. И я прекрасно знаю, как это произошло. Я понимаю механизмы этого, ― говорит Виторган.

Все когда-нибудь заканчивается, все меняется. И появится когда-нибудь огромное количество людей, которые скажут (как это было при советской власти), а мы не знали, не думали, а мы не понимали. И у меня нет такого чувства, ага, а я вам говорил, а вы помните, как я говорил и вас предупреждал?!. У меня нет чувства победительности. В этом смысле мы все проигравшие".

"Я видел его (Пореченкова ― Ред.) рядом с разными людьми. Я знаю, что его увлекает. Я знаю, как спровоцировать его взять пулемет в руки. Вот именно так, не на войне. Как его заставить в настоящий бой пойти, я не знаю. А вот так ― знаю", ― добавил актер.

Напомним, известный российский актер Максим Виторган осуждает действия российской власти и сочувствует украинцам.

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