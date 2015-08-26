Сенцов просидит в тюрьме не дольше, чем Путин в Кремле — Акунин

Известный российский писатель Григорий Чхартишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин заявил, что ему стыдно за ситуацию с российским судилищем в отношении украинского режиссера Олега Сенцова и высказал надежду на то, что он будет недолго находится в тюрьме.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Как же стыдно за это время будет потом, если уже сегодня невмоготу. Сенцов просидит в тюрьме, надеюсь, недолго — не дольше, чем (президент России Владимир. — ред.) Путин в Кремле. Васильева, (экс-чиновница Минобороны России — ред.) наверное, тогда же в тюрьму вернется. Не то чтоб я ей этого желал)", — отметил писатель.

"Но стыд от этого никуда не денется", — подчеркнул он.

Как же стыдно за это время будет потом, если уже сегодня невмоготу. Сенцов просидит в тюрьме, надеюсь, недолго - не доль... Posted by Акунин Чхартишвили on 25 августа 2015 г.

Как известно 25 авугста, в Ростове-на-Дону суд огласил приговор украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову и крымскому активисту Александру Кольченко. Суд дал Сенцову 20 лет тюрьмы, а Кольченко — по совокупности обвинений — 10 лет строгого режима.