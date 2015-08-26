Книга "Война глазами ТСН" стала участником арт-проекта Американского Дома "Коэффициент Независимости"

21 августа в Американском Доме состоялась презентация арт-проекта, посвященного Дню Независимости Украины под названием "Коэффициент Независимости".

Одним из более чем 30 участников выставки стала автор книги "Война глазами ТСН" корреспондент 1+1 Ольга Кашпор.

"Для Украины в борьбе за независимость американский опыт является ценным. Так же важно донести американцам "украинскую мечту". В условиях войны важно верить в победу и творить свободное независимое будущее", ― рассказала куратор проекта Наталья Шпитковська.

"Мы включили в экспозицию проекта "Коэффициент Независимости" книгу Ольги Кашпор "Война глазами ТСН", которая наглядно демонстрирует цену свободы, за которую борется Украина сегодня. Одно лишь присутствие этого коллективного произведения дает возможность почувствовать, насколько взаимосвязана реальная жизнь и искусство. Работы других авторов, которые подбирались отдельно, вместе с книгой получили целостное содержание, к которому я стремилась, готовя проект", ― добавила Наталья Шпитковская.

Ознакомиться с книгой, а также с другими экспонатами выставки можно до 17 сентября в Американском Доме в Киеве по адресу ул. Пимоненко, 6.

Напомним, что "Война глазами ТСН" ― это книга и мультимедийный проект, состоящий из 28 проникновенных историй в виде эссе, а также расширенной версии видео-рассказов, информационных справок и интерактивной карты, собранных на сайте war.tsn.ua. Герои проекта ― журналисты и операторы, которые без устали ездят в командировки в зону АТО.

Книгу можно приобрести в книжных магазинах Украины или на сайте war.tsn.ua.