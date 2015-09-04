Украина никогда не будет Украиной без Донбасса: Порошенко вспомнил о "шестидесятниках"

Украина никогда не будет Украиной без Донбасса.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на вечере по случаю 50-летия премьеры фильма "Тени забытых предков" в кинотеатре "Украина", сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко вспомнил о "шестидесятниках", которые выступали за независимость Украины. Президент напомнил о событиях 50-летней давности, которые происходили в кинотеатре на премьере фильма: тогда состоялась акция протеста — публичное выступление против арестов украинской интеллигенции, волна которых прошла накануне показа.

Говоря о представителях движения Иване Дзюбе и Василии Стусе, Порошенко напомнил, что их жизни тесно связаны с Донбассом.

"Они выросли и возмужали на этой земле. Разве их пример не доказывает, что Донетчина и Луганщина — это настоящая Украина. И Украина никогда не будет Украиной без Донбасса", — заявил Порошенко.

Напомним, известный украинский писатель Тарас Прохасько считает, что украинскому государству лучше "отпустить" Донбасс.