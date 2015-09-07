Руслана встретилась в аэропорту с киборгами

Прилет певицы Русланы из Варшавы совпал с возвращением киборгов, проходивших протезирование и реабилитацию в Риме.

Артистка была очень рада встрече и воспользовалась возможностью пообщаться с ребятами.

"Мой прилет из Варшавы совпал с возвращением наших киборгов, проходивших протезирование и реабилитацию в Риме. Двум бойцам волонтеры организовали протезирование. Как мне объяснили, за финансирование государства. Я обняла и поцеловала ребят, пожав им "новые" руки. Это протезы нового класса. Ребята сильные, как никогда.

Героев встречали волонтеры и родственники. Ребят встретили словами "Слава Украине!". Ребята светились от всех искренних слов. Хотелось бы сразу обратиться ко всему обществу. Раненые в АТО нуждаются не только реабилитации, но и ощущения полноценной жизни в обществе. Прежде всего, речь идет о трудоустройстве. Нужно адаптировать и найти для них работу, где они не будут чувствовать себя полноценными. Я низко поклонилась ребятам за их мужество и отвагу.

Честно говоря, я не удивляюсь, почему ребята оказывали такое сопротивление в аэропорту. Наконец я лично увидела, какое у них большое сердце и душа, который у них сильный и непобедимый дух. Бойцы меня чрезвычайно поразили, прежде всего, своей скромностью! Слава Украине!", – поделилась впечатлениями от встречи певица и общественный деятель Руслана Лыжичко.

Напомним, ранее популярная украинская певица Руслана Лыжичко выступила на этнофестивале "Ekołomyja" в Польше.