Украина будет участвовать в Евровидении-2016

Глава НТКУ Зураб Аласания заявил, что в следующем году украинское государство будет принимать участие в популярном конкурсе Евровидение.

Об этом он сообщил журналистам, пишет Интерфакс-Украина.

В то же время агентство уточнило, что в 2015 на "песенном состязании" не было представителя нашей страны.

"Да, мы уже решили, сейчас начинаем. Ищем пути как это сделать лучше", — прокомментировал подготовку к конкурсу Аласания.

Напомним, право на проведение Евровидения-2016 получила Швеция благодаря победе своего представителя — Монса Зельмерлева — в 2015 году. Узнать больше о будущем мероприятии можно здесь.