Сын поэта Стуса рассказал, кто виноват в конфликте на Донбассе

Директор Национального музея Тараса Шевченко, сын поэта-диссидента Василия Стуса — Дмитрий — заявил, что в возникшем на Донбассе конфликте виноваты украинские политики.

Об этом он заявил в интервью изданию Гордон.

В то же время управленец подчеркнул, что очень любит территории Донецкой, Луганской областей и не представляет себе Украину без них.

"Это украинская степь, край, куда люди убегали, чтобы сохранить свою жизнь и свободу, из тех регионов, которые традиционно считались украинскими", — отметил сын поэта-диссидента.

По его словам, в том, что произошло на Донбассе, "в первую очередь виноваты политики, которые на протяжении всех 25 лет независимости не занимались культурно-информационной сферой".

"Они думали, что все должно быть само по себе. А так не бывает. Сейчас, конечно, условия для разрешения конфликта не благоприятны. Но чтобы почувствовать себя политически сознательной нацией и жить нормально, надо что-то решать даже вот в таких условиях", — добавил Стус.

Напомним, ранее украинский писатель Юрий Андрухович заявил, что создателями войны на Донбассе стали, прежде всего, влюбленные в исторические мифы кремлевские геополитики и авторы романов фэнтези.