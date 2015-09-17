Хакеры взломали сайты Михалкова и "Мосфильма": вывесили эмблему "Правого сектора"

На главной странице онлайн-кинотеатра "Мосфильм" появилось изображение паука в паутине и логотипом украинского движения "Правый сектор", а также информация, что сайт заблокирован.

Остальные страницы сайта "Мосфильма" также не открываются, сообщает РБК.

Кроме того, хакерской атаке подвергся сайт студии режиссера Никиты Михалкова "Тритэ". Личные сайты журналиста Владимира Соловьева и певца Стаса Пьехи на момент написания новости также недоступны к просмотру.

Напомним, ранее сообщалось, что Никита Михалков стал персоной нон грата в Украине.