Андрухович вспомнил, как предсказал вторжение России в Украину

Известный украинский писатель Юрий Андрухович предсказал вторжение российских войск в Украину еще в 2011 году, когда президентом был ныне беглый Виктор Янукович.

Об этом писатель рассказал в интервью "Апострофу".

"Я сам удивился, когда мне напомнили, что в 2011 году, отвечая на вопрос грузинского писателя Зазы Бурчуладзе (о том, неизбежен ли военный конфликт РФ и Украины, — ред.), я почти точно предрек вторжение в Украину российских вооруженных сил", — вспомнил он.

По словам Андруховича, его прогноз предполагал другой сценарий: "Конечно, в тот момент я не предполагал, что у нас сменится власть. Я представил себе, что у нас будет Майдан, и Янукович, будучи не в силах с ним справиться, призовет российскую армию. И описал, как российские солдаты совместно с украинскими ментами будут разгонять Майдан. Этот сценарий нарушил сам Янукович, удрав из страны. Так что россияне вторглись к нам без его приглашения".

"Но в том, что Россия примет участие в этом конфликте, я почти не сомневался. Вопрос был только в том, дойдет ли дело до конфликта. Или эволюционным путем эта система, сконструированная "донецкими", будет понемногу дрейфовать в сторону европейских правил. Именно потому столько надежд мы возлагали на Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, которое Янукович должен был подписать. Многие из нас, и я, в частности, видели в этом возможность постепенного отхода от Москвы. И то, что Янукович это сорвал (конечно, не по своей воле, а под давлением России), со всей очевидностью показало, что Москва нас мирно не отпустит", — добавил Андрухович.

Напомним, Андрухович ранее заявил, что создателями войны на Донбассе стали, прежде всего, влюбленные в исторические мифы кремлевские геополитики и авторы романов фэнтези.