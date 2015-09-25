Российский актер спел очередной хит о Путине и порвал интернет: опубликовано видео

25 сентября 2015, 12:57

Класс, пишут пользователи сети, вроде и старьишко времён саммита G8, а как актуально в сентябре 2015.

Михаил Ефремов

Известный российский актер Михаил Ефремов спел очередной хит о России и посвятил его одиночеству президента Владимира Путина на саммите G8.

Стоит отметить, что Ефремов известен своей стойкой антипутинской позицией.

Видеоролик за сутки набрал более 500 тысяч просмотров.

Этот номер был представлен Ефремовым 2013 годом, где он поет песню о России, пишет Апостроф.

Актуальность номеру придало то, что в песне упомянута Сирия, а также речь идет об одиночестве российского президента Владимира Путина, который вскоре посетит Генассамблею ООН.

"Класс!!!!! Вроде и старьишко времён саммита G8, а как актуально в сентябре 2015! Не зря теперь слышится "гляжу в озёра Сирии", — написал в комментариях к видео один из пользователей сети.

Приводим текст песни:

"Гляжу в озера Сирии,

С Европой связи рву...

Зову себя Россиею,

Единственной зову.

Зову себя единственной,

Зову себя родной,

Таинственной, воинственной —

И каждый раз одной!

С "восьмерками", с "шестерками" —

Внутри любой семьи

Всегда кончались терками

Сношения мои!

Спроси, переспроси меня —

Душа кровит от ран!

Теперь вот эта Сирия,

А раньше был Иран.

Всю жизнь меня бросаете,

С рожденья до седин!

Володя мой на саммите

Один, совсем один!

Да что ж вы все поджались-то,

Европские вожди?

Как нефть — всегда пожалуйста,

А с дружбой — обожди.

Для вас я хуже щелочи,

Ужасней кислоты!

Да я ж люблю вас, сволочи,

Люблю я вас, скоты!

Вы злой меня не видели!

У вас рога во лбу!

Засранцы, гады, пид*ры,

Видала вас в гробу!

Отдельная, особая,

Как водка или квас,

Большая, низколобая,

Как мой чиновный класс,

Аж трескаюсь от злобы я —

Гляди, взорвусь сейчас!

Одна, одна до гроба я,

Прощайте, тьфу на вас".

 Напомним, ранее Ефремов спел хит: "До свиданья, наш ласковый Вова"

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Россия Путин песня хит Сирия видеоролик Михаил ефремов одиночество
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