Умер бывший зять Блохина — рэпер Ларсон

В субботу, 26 сентября, из-за полученных в результате ДТП травм умер украинский рэпер, волонтер и боец АТО Сергей Ларькин (Ларсон).

Об этом на своей странице в Facebook написал его брат.

В то же время издание ТСН уточнило, что 17 сентября в Киеве ехавшего на мотоцикле активиста сбил внедорожник.

Обратим внимание, что 3 октября Сергею Ларькину исполнилось бы 38 лет, он родился в городе Потсдам (Германия), однако в двухлетнем возрасте переехал в столицу нашей страны.

Первое образование певца юридическо-экономическое, второе — ресторанное. В ноябре 2011 года он вступил в брак с Ириной Блохиной (дочь Олега Блохина и Ирины Дерюгиной). В сентябре 2012 года супруги развелись, а в 2013 году рэпер женился во второй раз.

Напомним, ранее сообщалось, что в Молдове на 82-м году жизни умер народный артист СССР Михай Волонтир, сыгравший роль Будулая в фильме "Цыган". Узнать больше о его творчестве можно здесь.

Фото: vk.com/larsononline, видео: ТСН