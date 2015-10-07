Эльдар Рязанов снова попал в реанимацию

Российский режиссер Эльдар Рязанов экстренно госпитализирован.

Рязанову стало плохо вечером 6 октября. На скорой его увезли в Городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова. Медики подозревают у режиссера сердечный приступ, хотя точный диагноз врачи пока не называютпишут Дни.ру.

Режиссер находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, это уже не первая госпитализация режиссера Эльдара Рязанова. Последний раз 87-летний режиссер обращался к медикам ровно месяц назад с приступами удушья – врачи подозревали у него инфаркт.

А в начале августа Рязанова привезли в кардиоцентр имени Бакулева. По одним данным, медики провели ему экстренную операцию на сердце, по другим – причиной госпитализации стал инфаркт, вызванный отеком легкого.