Монстры на каникулах 2. Иван Дорн и Антин Мухарский вновь связались с вампирами

Любимые монстры возвращаются. Вскоре в украинских кинотеатрах состоится премьера мультфильма "Монстры на каникулах 2". Занимательная история о приключениях Графа Дракулы и его семейки выйдет на большой экран в канун Хэллоуина — 22 октября. В украинской версии милые вампиры заговорят голосами певца и телеведущего Ивана Дорна, музыканта и актера Антина Мухарского. К звездному составу дубляжа также присоединился легенда украинской музыкальной сцены Иво Бобул, голосом которого споет новый персонаж — Призрак Оперы. Дорн и Мухарский уже работали над дубляжом первой части анимации, для Иво Бобула — это актерский дебют.

Певец поделился своими впечатлениями: "Я давно мечтал озвучить мультфильм. И когда мне позвонили, я очень удивился. Я столько об этом мечтал, и наконец моя мечта осуществится! Мне очень понравилось! Я открыл для себя что-то новое и охотно озвучил бы еще кого-то".

В мультике певец делает привычную для себя работу — поет. Герой Иво Бобула — Призрак Оперы, поющий для гостей отеля "Трансильвания" на грандиозной вечеринке в честь 5-летия внука Дракулы, Денниса.

"Персонаж очень интересный и нужно было войти в роль, стать им, понять, как он ходит, как говорит, как поет. Призрак — есть призрак, он хочет доказать что-то свое. Он — уважаемый и считает себя главным, уверен, что без него ничего не произойдет. Я примерил костюмчик и он сразу подошел. Наверное, есть что-то общее", — добавляет Иво Бобул.

Певец Иван Дорн работал над образом уже привычного для себя героя Джонатана. Это единственный представитель людей, который за последние 200 лет не только попал в отель "Трансильвания", но и женился, стал отцом и получил там работу. Все, что он хочет, это остаться в отеле, но жена обдумывает вариант воспитания сына в человеческом мире. Он и Мэйвис отправляются в Калифорнию, на родину Джонни.

"Мой парень теперь папа и это придало ему контраста! Он стал еще более прикольным, но от этого озвучивать его стало только труднее", — комментирует кардинальные изменения в жизни своего персонажа Иван Дорн.

"Мой пес породы фокстерьер очень похож на Уэйна", — шутит Антин Мухарский, который озвучил оборотня Уэйна. "В фильме есть сцена, когда Уэйн едет в авто рядом с Драко и учащенно дышит, на что тот говорит: "Отвернись, от тебя пахнет псиной". Это буквально сцена из моей жизни. Каждое утро мой пес приходит ко мне в кровать, просится гулять и начинает дышать прямо над ухом, а я его отталкиваю. Все наши 12 лет совместного проживания он постоянно за чем-то гоняется и зарывает в землю все, что только может найти, точно, как Уэйн. Мы с моей собакой тоже похожи, такой же холерический темперамент. Так что у меня возникло много параллелей во время дубляжа", — рассказывает Мухарский.

О сюжете

Все идет как нельзя лучше в отеле "Трансильвания": граф Дракула меняет гнев на милость и открывает двери клиентам из мира людей. Но за глаза, за закрытыми гробами, он тяжело сокрушается, потому что его любимый внук Деннис — вампир по маме и человек по отцу — совершенно не интересуется кровопийством и старыми навыками упырей. И вот, когда родители Денниса уезжают по делам, дед решает взять воспитание в свои когти.

Вместе со старыми друзьями: Франкенштейном, Мюрреем и Уэйном они устраивают внуку тренировочный лагерь монстрячого режима! Оказывается, неугомонные желтые миньоны прошли долгий путь эволюции от одноклеточных существ до разумных созданий. И во все времена они служили только амбициозным негодяям. Отсутствие хозяина вгоняет мелкие создания в депрессию, и в поисках нового босса миньоны отправляются на всемирную конференцию злодеев. Тут-то приключения и начинаются...

Граф Дракула выдает свою очаровательную дочь замуж за парня из мира людей, и у молодой "смешанной" пары рождается сын. Станет этот ребенок человеком или вампиром? Обо всем этом можно будет узнать в канун Хеллоуна, 22 октября состоится премьера мультфильма в Украине. Кстати главные роли в оригинале озвучили: Адам Сендлер (Дракула), Энди Семберг (Джонатан), Селена Гомес (Мэйвис).

Интересные факты:

— Некоторые друзья и родственники Адама Сэндлера озвучили эпизодические роли в фильме:

9-летняя дочь Сэндлера — Сэди озвучила роль волчонка Винни, а 6-летняя Санни — роль Денниса во младенчестве;

— Звезда программы "Субботним вечером в прямом эфире" (1975) Крис Парнелл озвучил роль Мухи;

— Пол Бриттейн озвучил роль Пандрагоры:

— Сценарист Роберт Шмигель озвучил реплики навигатора, а также монстра-волшебника Трехглазого Гарри.

Год 2015

Страна США

Слоган "Drac's pack is back"

Режиссер Геннадий Тартаковский

Сценарий Роберт Шмигель, Адам Сэндлер

Продюсер Мишель Мурдокка, Аллен Коверт, Скай Лайонс, ...

Композитор Марк Мазерсбо

Художник Майкл Курински, Стефен Дж. Ламли

Монтаж Катрин Эппл

Жанр мультфильм, фэнтези, комедия, семейный