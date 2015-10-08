Кремль резко отреагировал на слова Алексиевич об оккупации Украины: не все знает

Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2015 год белорусский писатель Светлана Алексиевич заявила, что Украина была "оккупирована и захвачена" другой страной и она "не любит" 84% россиян, которые поддерживают военные действия на Донбассе, что вызвало негодования Кремля

Об этом она сказала на пресс-конференции в редакции белорусской газеты "Наша Нива" в четверг, 8 октября.

"Я не люблю эти 84% россиян, которые призывают убивать украинцев", — цитирует ее слова белорусская служба Радио Свобода.

"Что касается Украины, то я все же думаю, что это, конечно же, оккупация, иностранное вторжение. Хотя там есть много людей, которые недовольны тем, как было в Украине, и хотели каких-то перемен, но они бы никогда не воевали. Они бы нашли другой путь перемен. Привезите к нам десятка два грузовиков и всегда найдутся люди, которых можно вооружить", — сказала она.

В то же время Алексиевич сказала, что любит русский и белорусский народы. "Некоторые и в Беларуси пишут, что я ненавижу белорусский народ, что я ненавижу не только власть, но и народ. Я думаю, никто не любит правду. Я говорю то, что думаю. Я люблю русский народ, я люблю белорусский народ, мои родственники со стороны отца были белорусы, мой любимый дедушка. И вообще в четвертом поколении я сельский учитель. И в то же время моя бабушка, моя мать — украинки. Я очень люблю Украину. И когда я недавно была на Майдане и видела фотографии "Небесной сотни", я стояла и плакала. Это тоже моя земля", — сказала она.

По словам Алексиевич, она любит "русский мир" литературы, балета и музыки. "Но я не люблю мир Берии, Сталина, Путина, Шойгу. Это не мой мир", — добавила она.

Кроме того, Алексиевич высказалась против размещения российской авиабазы в Белоруссии.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление белорусской писательницы, заявил, что она якобы не располагает всей информацией об Украине.

"Наверняка, все ее поздравляют с присуждением Нобелевской премии. Но, по всей видимости, Светлана просто не располагает всей информацией, чтобы дать позитивную оценку того, что происходит в Украине", — пишет ТАСС.

Песков также выразил сомнение, "что президент в курсе этого заявления".

фото; видео: Наша Нива