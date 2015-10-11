"Тартак" выложил в Сети новый хит — гимн разведчиков "Ніхто крім нас", опубликовано видео

Группа "Тартак" во главе с фронтменом Сашком Положинским выложили в Сети новую композицию "Висота / Ніхто крім нас", посвященную разведчикам.

Об этом сообщает донецкое городское издание 62.ua.

"Ніхто крім нас!" — фраза которая может стать лозунгом любого защитника Украины.

"Ніхто крім нас!", — произносят разведчики перед каждым боевым заданием. " Ніхто крім нас!" — вдохновляет своей песней Сашко Положинский.

Композиция "Ніхто крім нас" стала настоящим гимном украинских разведчиков. Она заряжает воинственной энергией, доблестью и духом победы. Исполнена песня в "роковом" стиле, в ней сочетаются тяжелые гитарные рифы и мелодичность синтезатора.

"Жоден з нас присяги не нарушив, і зброю теж ніхто не випустив із рук. Сьогодні є наказ, у нас с тобою, у нас с тобою", — фраза из этой песни. Каждая строка этого хита могла бы стать девизом всех воинов Украины.

Напомним, лидеры украинских групп "Тартак" Сашко Положинский и "Рифмастер" Андрей Антоненко выступили перед бойцами 72-й бригады под Волновахой Донецкой области.