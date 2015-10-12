Анжелика Рудницкая об "Оскаре і Розовой Даме": Ирма Витовская превзошла себя

На днях в Киевском национальном академическом театре оперетты состоялась премьера спектакля "Оскар и Розовая Дама" по мотивам одноименного рассказа французского писателя и драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта.

Инициатором благотворительного театрального проекта стала известная украинская актриса Ирма Витовская, которая собственно и сыграла роль розовой дамы.

Справка "Википедии": Книга "Оскар и Розовая Дама" написана в форме писем, неизлечимо больного раком 10-го Оскара. В больнице после неудачных попыток химиотерапии мальчик знакомится с розовой дамой, которая говорит с мальчиком о жизни и смерти и побуждает его изложить свои мысли в виде писем к Богу. Оскар должен представить себе, что каждый прожитый день является десятилетием. В 12-и листах к Богу он рассказывает о своей юности, первой любви, супружеской жизни, кризисе среднего возраста, старости и подготовке к смерти.

Впечатлениями от спектакля "Оскар и Розовая Дама" на своей страничке в Facebook поделилась художница, певица и телеведущая Анжелика Рудницкая:

"У Києві був ‪#‎Оскар‬. Точніше "Оскар і Рожева Пані" ― вистава, про яку Ірма розповіла мені ще на початку літа. Я її чекала. Знала, що це буде непроста розмова митців із глядачам і суспільством, що це буде мистецький, соціальний і благодійний проект. Очікування інтригує. Але залишається пересторога, що ‪#‎соціалка‬ перевершить мистецьку вартість. Бо тема людей із особливими потребами поки в нашій країні звучить досить кволо, хоча таких людей після війни стало набагато більше. Тому що ми усі втомилися від благодійних акцій. Тому... Але з Ірмою такого статися не могло. Вона перевершила себе, зваливши на свої плечі не лише акторську, а й продюсерську роботу.

Після другого дзвінка у театрі я зрозуміла, що у театральній сумочці немає хустинок, щоб витирати сльози. Тому в зал заходила через буфет, де взяла серветки. І не даремно...

Сюжет переповідати не буду ― вірю, що вам дуже хочеться побачити цю виставу і пережити те, що вже відчули ми на прем"єрі.

Динаміка, цікава сценографія, по-дитячому світлі й наївні малюнки, створені улюбленим ‪#‎Andriy‬ ‪#‎Yermolenko‬, музика ОЕ, мультиплікація, вживлені концертні номери Ірми із талант-шоу, відсутність традиційних декорацій, люди-привиди-ангели, казкові картинки, що створюють нереальну реальність, суміш жартів і болю. І поміж цього всього ― складна і водночас проста філософія життя, котре кожному щедро роздає випробування і дива. Саме випробування примушують нас бачити не лише очима і замість ненависті й відчаю відчувати ‪#‎любов‬, що народжує ‪#‎диво‬.

І тоді можна за 12 днів, які залишилось жити маленькому Оскару, прожити 120 років, тоді ти перестаєш питати, яка адреса у Бога, бо точно знаєш, куди йому можна адресувати свої прохання. Тоді твої прохання вже не примітивно матеріальні― вони філігранно перетворюються у твоїй душі вдячністю, відповідальністю і любов"ю. Тоді легковажність дорослої Рожевої Пані стає зброєю проти хвороби і відлюдькуватості смертельно хворої дитини. Тоді тобі не страшно заснути навічно, бо із вічного сну тебе має право розбудити лише Господь...

Влад (юний актор) та ‪#‎Ірма‬ ‪#‎Вітовська‬ виявилися геніальною парою, вони примусили зал одночасно сміятися і вголос плакати. Вони змусили кожного розбудити у собі любов. Тож чекаю, що відсьогодні див у світі стане набагато більше".