Злата Огневич позаботится о заработке украинских артистов

Известная украинская певица и народный депутат Злата Огневич выступила с инициативой, которую уже поддержали немало представителей украинского шоу-бизнеса – продюсеры Вадим Лисица и Александр Ягольник, режиссер Олег Боднарчук и многие другие неравнодушные профессионалы этой сферы, сообщает ivona.

Не секрет, что основной заработок украинских артистов – это концерты, которых из-за кризиса стало намного меньше, а вот за свои песни исполнители не получают ровным счетом ничего. Соответственно и финансировать в культуру нечем. С целью поднять уровень украинской культуры, сделать его конкурентноспособным на мировом рынке Злата Огневич выступила с пламенной речью в стенах украинского парламента.

Приводим речь артистки, в которой она продвигает законопроект №2943 о внесении изменений в Закон Украины Про авторське право і суміжні права (щодо діяльності організацій колективного управління): "Сегодня хотела бы обратиться ко всем тем, кто в нашей стране производит интеллектуальный продукт. Ко всем тем, кто производит культурный продукт, тем самым, обогащая государственную казну Украины. Но, к сожалению, эти люди ничего за свой труд сегодня не получают. На рынке авторского права сложилась ситуация, когда средства не отчисляются. Сегодня в Украине зарегистрировано около девятнадцати ОКУ, реально работающих из них наберется не более половины. Чем занимается вторая половина - я вам скажу - они воруют деньги. На эти украденные деньги покупают себе дома и яхты, они задействованы в коррумпированных схемах. Эти деньги должны получать творческие люди, которые создают культурный продукт в Украине. Но выход из этой ситуации есть – я работаю над законопроектом №2943".

Также Злата Огневич дала конкретное решение проблемы деятелей украинской культуры: "Необходимо создать статус уполномоченной организации ОКУ, каждая из этих ОКУ будет работать в своем направлении, наполняя государственную казну, отсчитывая налоги, создавая новые рабочие места, оставляя деньги внутри Украины, а не выводя их в оффшорные зоны. Я предлагаю полностью ликвидировать УААСП, это "Украинское агентство авторских и смежных прав", которое изжило себя и дискредитировано в отношениях с авторскими правообладателями. Руководство полностью развалило работу УААСП, не сумев воспользоваться монопольным положением с 2009 по 2012 годы. Руководство непосредственно причастно к случайному перечислению УААСП 14 миллионов гривен, которые случайно оказались на территории Кипра, а затем вернулись в нашу с вами страну. С 14 миллионов всего 2 миллиона гривен, другие деньги были украдены и они зависли в воздухе".