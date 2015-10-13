В Луцке заменят памятник Кузьме

Первый в Украине памятник "Кузьме" в Луцке, который вызвал волну возмущения среди поклонников творчества Андрея Кузьменко, вскоре заменят на новый. Об этом сообщила скульптор Ирина Дацюк, которая является автором проекта. Предварительное открытие нового памятника "Кузьме" в Луцке запланировано на 13 декабря.

По словам луцкой скульптора Ирины Дацюк, памятник, установленный 1 октября на территории луцкого ТРЦ "Сити-парк", на завершающем этапе исказили рабочие одной из львовских мастерских, сообщает ZAXID.NET. Кроме того, Дацюк утверждает, что этот памятник был эскизным, пробным и временным вариантом.

"Самое страшное, когда технический работник проходится сверху по работе автора. Знаете, как у нас часто бывает? Скульптор делает эскизы, проекты, лепит скульптуру до мельчайших деталей. Если вы обращали внимание, то у "Кузьмы" одна половинка губы была выше, а вторая ниже. Мама и жена просили обратить внимание на эту характерную особенность. На моем эскизе было именно так, — рассказала Ирина Дацюк. - Но рабочим показалось, что скульптор ошибся и они сделали по-своему. В моем проекте нет морщин, "Кузьма" там серьезный и вдумчивый. Но рабочим показалось, что надо сделать морщины. Они взяли фотографии, где он смеется. Когда человек смеется, то у него появляются морщины. Они сделали какие-то углубления под глазами ... Одним словом, деформировали работу".

Комментировать обвинения Ирины Дацюк в искажении памятника, директор "ПИКАРТ" (фирма-изготовитель бронзовой скульптуры) Андрей Чуба отказался. Говорит, что давно работает с ней и не понимает, почему она так поступила. "Надеюсь, что следующий памятник будет лучше", - заявил Андрей Чуба.

Напомним, что 1 октября в Луцке торжественно открыли первый в Украине памятник Андрею Кузьменко, который в феврале 2015 трагически погиб в ДТП. После открытия соцсети взорвались обсуждением скульптуры - большинству пользователей не понравился бронзовый "Кузьма". В основном скульптура напоминала людям Иво Бобула и русского царя Петра I.