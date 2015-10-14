Писатель из Ямайки получил Букеровскую премию за роман о жизни Боба Марли

Писатель с Ямайки Марлон Джеймс стал лауреатом престижной литературной премии The Man Booker Prize за 2015 год.

На торжественной церемонии Букеровской премии его роман "Краткая история семи убийств" о попытках покушения на жизнь музыканта Боба Марли объявлен лучшим, отмечает Meduza.

В шорт-лист претендентов на Букеровскую премию за 2015 год, кроме Джеймса, входили романы британцев Том Маккартни "Атласный остров" и Санджива Сахоты "Год побегов", представителей США Энн Тайлер "Катушка голубых ниток" и Ханьи Янагихары "Маленькая жизнь", а также Шигози Обиомы из Нигерии "Рыбаки".

44-летний уроженец Ямайки, ныне проживающий в Миннеаполисе, стал первым представителем этой страны, получившим Букеровскую премию за 47 лет ее существования.

Победитель получит чек на 50 тысяч фунтов стерлингов. Авторы книг, попавших в шорт-лист, но не ставших победителями, получат чеки на 2,5 тысячи фунтов каждый, а также право на переиздание выдвинутых на премию книг в специальном "букеровском" оформлении.

Букеровская премия, основанная в 1969 году, входит в число наиболее престижных наград в англоязычной литературе. До 2013 года премию вручали только романам авторов, живущих в Британском Содружестве, Ирландии или Зимбабве. Затем правила были изменены и на "Букера" разрешили выдвигать произведения на английском языке авторов и из других стран мира, включая США.

Напомним, белорусской писательнице Светлане Алексиевич была присуждена Нобелевская премия по литературе "за ее многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время".