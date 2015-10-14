Российский писатель об окружении Путина: "товарищи" из КГБ

Известный российский писатель Виктор Ерофеев заявил, что президент РФ Владимир Путин "окружен такими же, как сам, "товарищами" из КГБ".

Об этом он сообщил в интервью УНИАН.

В то же время литератор уточнил, что его государство "на 70% управляется этой организацией".

"…прежними или нынешними "товарищами", у которых, естественно, есть своя логика мышления. Знаю их еще по советской жизни: я – как бы перебежчик, я из той, старой, номенклатуры, и примерно понимаю, как они мыслят", — отметил Ерофеев.

По его словам, "товарищи" выстраивают свою логику на противопоставлении чему-то. "И в какой-то момент они поняли: это противопоставление должно расширяться. Начальник хочет расширения! Начали искать ходы, и нашли в Украине брешь", — добавил писатель.

"Мы, в Москве, честно говоря, до конца не верили, что это не бред... Ведь здесь расширение дошло до каких-то космических размеров. Затеять войну в Украине — ход исторический. Он (Путин — ред.) войдет в историю с этим", — считает литератор.

Напомним, ранее писатель и историк, бывший советский разведчик, бежавший на Запад, Виктор Суворов заявил, что глава российского государства Владимир Путин является "ходячим политическим трупом".