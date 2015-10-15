Известная украинская группа "Брати Гадюкіни" посвятили выборам в Украине новую песню "История одной Курвы".

Песня создана в нетипичной для Гадюкиных стилистике мюзикла и войдет в рок-оперы "Башни Вавилона", работу над которой музыканты начали этой осенью.

"Я бы с улыбкой говорил о "Курве". История простая: надо идти голосовать и думать, кого ты выбираешь. Надо вспоминать историю каждого персонажа, который скакал по всем партиям и блокам, а теперь снова лезет к власти, - говорит участник коллектива Игорь Мельничук.

Мы провоцируем сегодня думать кого выбирать, чтобы завтра не ходить снова на Майдан, не бросать бутылками, не ходить под пулями".

Напомним, ранее известная украинская группа "Брати Гадюкіни" презентовали новую композицию "Вниз по Черемошу".