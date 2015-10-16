"Пиккардийская терция" не готова петь на Евровидении

Группа "Пиккардийская терция" совершенно не заинтересовано в конкурсе "Евровидение". Музыканты считают, что музыкальный фестиваль превратился в конкурс сценических клипов. "Сейчас конкурс "Евровидение" - это конкурс сценических клипов. И перед нами немало исполнителей, которые пытались удивить хорошей музыкой, но они утонули в этой массе ненавязчивой песни и ненавязчивого зрелища", - заявил "Главреду" участник формации Владимир Якимец.

Парни заявляют, что раньше фестиваль было интересно смотреть, а сейчас в нем нет ничего необычного. "Дело в том, что в скором течении событий многое меняется, конкурс "Евровидение" для меня, как для музыканта, себя давно исчерпал. Фестиваль был интересным тогда, когда в нем участвовали уже нам всем известны победители, и, возможно, он тоже был необычным для многих в то время. Поэтому хотелось бы, чтобы к нему вернулась былая слава, потому что современными технологиями можно изменить очень многое. Но современная технология не меняет жизнь и правдивых эмоций души. У нашего коллектива не возникало желания ехать на "Евровидение", - рассказал Андрей Капраль.

Напомним, глава НТКУ Зураб Аласания ранее заявлял, что в следующем году украинское государство будет принимать участие в популярном конкурсе Евровидение. Право на проведение Евровидения-2016 получила Швеция благодаря победе своего представителя — Монса Зельмерлева — в 2015 году.

Свою готовность участвовать в отборочном туре уже заявила певица Джамала, но при одном условии, чтобы отбор на конкурс был справедливым. Джамала предложила, чтобы украинский конкурс отказался от SMS и интернет-голосования, а певца, который должен представлять страну, выбирала специальная комиссия. Похожим образом, говорит певица, выбираются певцы для финала "Евровидения" во многих странах.