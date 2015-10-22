Тамерлан и Алена Омаргалиева: артист должен заявлять гражданскую позицию, но не агитировать

На сайте "Главред" состоялся чат с популярным украинским супружеским дуэтом, музыкантами Тамерланом и Аленой Омаргалиевой. Общаясь с читателями, они рассказали, в чем видят миссию своего творческого тандема, считают ли нужным для артиста четко обозначать свою гражданскую позицию, в каких городах России и почему готовы выступить, а также не мешает ли их совместная семейная жизнь работе и наоборот.

Представляем стенограмму чата с Тамерланом и Аленой Омаргалиевой.

Asia: На что вы готовы ради популярности и востребованности? Скандалы, обнародование подробностей личной жизни, откровенные и эпатажные фотосессии — это для вас приемлемые способы заставить людей не забывать ваше имя?

Алена: По-моему, с нами ни одного скандала не было. Хотя знаю, что иногда для пиара нужно поперчить репутацию, чтобы быть востребованным. И откровенных фотосессий у нас не было.

Тамерлан: У нас типаж семейной пары, молодой семьи, которая отошла от откровенности и эпатажности. Мы придерживаемся таких нравов. Хотя есть что показать:)

Kizzz: Считаете ли вы правильным для певца, артиста, музыканта четко заявлять свою гражданскую позицию, или искусство, искусство и ничего, кроме искусства?

Тамерлан: Мы вчера были в одном из университетов, где общались на эту тему. Нужно обозначать свою гражданскую позицию, но это не должно становиться агитацией. Каждый гражданин, который достиг определенного возраста и имеет право голосовать, так или иначе должен выражать свою гражданскую позицию. Но это опять-таки не должно выглядеть, как прямая агитация. Хотя знаю много примеров, когда артисты долгое время заявляют и уверяют, что они вне политики, а проходит время, и они начинают слепо и глупо агитировать за кого-то.

Kizzz: Как вы видите свою миссию как артистов, у которых есть своя аудитория, люди, которые к вам прислушиваются, в восстановлении мира в нашей стране, в прививании любви к отечественной музыке (по крайней мере, чтобы она была востребована не менее чем российские артисты у нас)?

Алена: Мы — семейная пара. Наша миссия — популяризировать семейные ценности, правильные отношения.

Тамерлан: Нам это близко. Это проявляется в наших песнях. Что у нас в жизни происходит, о том мы и поем.

Алена: Музыка украинских артистов, в том числе наша музыка, востребована во всем мире. К примеру, завтра мы вылетаем в Англию с концертами, также гастролируем в Германии. Выступаем часто в Европе. А это значит, мы востребованы во всем мире. И это касается не только нас, но и вообще, всех украинских артистов.

Тамерлан: Мы много ездим с гастролями по Украине. У нас удивительный народ, разноплановый, в разных регионах свой особый менталитет.

Что касается способствованию восстановлению мира, уверен, что если мы будем едины, и если мы не будем вестись на разные информационные вбросы, у нас все будет хорошо. Не мешайте нам жить, и у нас все будет отлично.

Kizzz: Как вы относитесь к коллегам по цеху, которые сейчас продолжают ездить выступать в Россию? Сами бы поехали с концертом за хороший гонорар, только честно?

Тамерлан: К своим коллегам относимся так же, как и раньше — нормально. Знаю, что есть много артистов, которые ездят в Россию, но не афишируют это. А есть артисты, которые выступают в России, но всегда говорят там о том, что они из Украины, не отказываются от своего гражданства и страны. А их поливают грязью у нас, делая из них антипатриотов. К таким политическим "заказухам" мы относимся негативно.

Алена: Поехали ли бы мы с концертом в Россию? Смотря куда. Например, в Саратове у Тамерлана живет мама — туда бы поехали. Все зависит от того, под каким соусом преподнесут этот концерт.

Kizzz: Ваше отношение к конкурсу "Евровидение"? Планируете ли сами поучаствовать в нем или другом международном конкурсе, фестивале?

Алена: Мысли об этом были. Возможно, со временем их воплотим.

Kizzz: Помните ваше самое первое выступление, возможно, еще в детстве? Когда четко оформилось желание заниматься шоу-бизнесом?

Алена: Было желание петь, выступать на большой сцене. Первое выступление помню: я была цыганочкой на утреннике в садике.

Тамерлан: Я долгое время занимался спортом. Влечение к музыке ощутил где-то в 18 лет, тогда понял, что хочу этим заниматься. А через год стал задумываться о переезде в Киев из Одессы и о том, чтобы серьезно заниматься музыкой.

Serj: Довольны ли собственной музыкой, стилем, текстами на данный момент, или хотели бы работать в каких-то других направлениях, но требования "формата" заставляют быть в рамках?

Алена: Хотели бы работать и в других направлениях. "Формат" действительно существует, есть определенные рамки. Однако есть молодые артисты, которые не боятся выходить за рамки "формата". Мы — одни из них. По сути, мы довольны своей музыкой. У нас есть свой почерки, стиль, по которому нас узнают. Но мы не перестанем удивлять чем-то новым.

Serj: Как вам работается сейчас, во время войны и финансового кризиса, как это ударило по вам, как артистам? Стало ли меньше концертов, стало ли меньше людей ходить на концерты?

Тамерлан: Это однозначно ударило по всем артистам и не только. Концерты у нас были, есть и, думаю, будут. Просто гонорары уже не те.

Люди как ходили, так и ходят. То, что показывает телевизор, засоряет мозг, поэтому необходимо посещать развлекательные мероприятия, отвлекаться от негативного потока информации и ходить на концерты.

Iryna: Інколи кажуть, що чоловіку і жінці краще не працювати в одній компанії, аби стосунки були міцнішими. А як у вас у цьому сенсі? Чи не заважає особисте й сімейне роботі, і навпаки? Дякую!

Алена: Правду говорят. :) В одной компании работать мужу и жене сложновато.

Тамерлан: А що робить, якщо треба. :)

Алена: Мы распределили наши обязанности, и получилось это само собой. Могу сказать, что семейная жизнь абсолютно не мешает работе. Стараемся справляться.

Rinka: Алена и Тамерлан! 1) Какую музыку слушаете вы сами? 2) Есть ли у вас профессиональное музыкальное образование? 3) Легко ли вам пробиваться на "большую сцену", в чем основные трудности? 4) За кем последнее слово, если возникают спорные моменты в процессе творения? Спасибо.

Алена: 1) Я слушаю разную музыку: и самую популярную, которая входит в топ-10 лучших треков мира, и танцевальную, и хип-хоп, и соул. То, что мелодично, и то, что "качает" — это наша музыка.

Тамерлан: 1) Тоже слушаю разноплановую музыку: танцевальную, поп-музыку, андеграундовые вещи и шансон.

Алена: 2) Я закончила Эстрадно-цирковой колледж, то есть изначально только музыкой и занималась. Планирую еще получить степень магистра в этом же направлении.

Тамерлан: 2) Профессионального музыкального образования нет. Но есть высшее незаконченное юридическое (прокуратуро-следственый факультет).

3) В любом деле, если ставишь максимальные цели, всегда возникают трудности. Но чем труднее путь, тем слаще победа.

4) Мы вызываем Свидетелей Иеговы, они нам помогают найти правильный путь. :)

Liza_Semenko: Насколько вам комфортно в среде украинского шоу-биза? Правда ли, что это "мир акул"? Что бы хотели изменить в этой сфере?

Алена: Все зависит от людей.

Тамерлан: Мы с "акулами" не общаемся. В принципе, в этой среде нам комфортно. Людей, с которыми не комфортно, мы не задерживаем в своей жизни. Все изменяет время, и, вижу, что в лучшую сторону.

Liza_Semenko: Какими вы видите творческие перспективы вашего дуэта? Какие планы на будущее?

Тамерлан: 14 ноября в "Стереоплазе" мы делаем наше первое большое шоу — "Хочу с тобой шоу", на котором мы подытожим шесть лет существования нашего дуэта. Прозвучат наши лучшие песни, которые мы исполним вместе с музыкантами и танцорами. Планируем расширять границы нашего творчества, удивлять зрителя новыми песнями и клипами.

Liza_Semenko: Скажите, бывали ли вы с концертами в АТО или в госпиталях, или в освобожденных городах Донбасса, или, возможно, планируете? Что запомнилось, поразило, если был такой опыт? Если нет, то — почему, это принципиальная позиция?

Тамерлан: Мы не были в АТО и госпиталях.

Алена: Лично мне страшновато ехать туда.

Тамерлан: У нас в этот период родился ребенок, и мы физически не могли поехать с такими выступлениями. Но чем могли, помогали.

Nastyha Burlyga: Вы бы хотели, чтоб Тимурчик пошел по вашим стопам? Или будете настаивать на более стабильной профессии?

Алена: В нашем мире, по-моему, стабильных профессий не существует. Главное, чтобы он занимался тем, к чему он расположен, любимым делом. Родители всегда хотят лучшего для своих детей.

Nataliia Azarenkova: Тамерлан, расскажите, пожалуйста, почему Вы выбрали себе такой псевдоним? Вы придумали его сами или откуда-то позаимствовали? И еще, почему вы с Аленой решили использовать свои имена в дуэте, а не придумать общее название?

Тамерлан: Раньше я увлекался историей, и мне очень понравился этот персонаж, вошедший в историю как завоеватель непокоренных территорий.

На самом деле меня зовут Юрий. Почему решили использовать имена? Мы думали переименоваться в группу, у нас даже есть экспериментальное название проекта — "Nevada". Но мы решили все-таки остаться Тамерланом и Аленой, потому что люди к этому привыкли, воспринимают нас так.

Анна Иваненко: Если бы вы могли быть невидимкой, куда бы вы пошли?

Тамерлан: В детстве я бы пошел в женскую баню. :) А сейчас я бы взял кирпич и пошел в Верховную Раду.

Алена: А мне бы хотелось побывать в Белом доме в США, попасть на какое-то тайное заседание.

Ekaterina Vaskova: Вы суеверны, есть ли приметы, в которые вы верите?

Алена: Если черная кошка перебежала нам дорогу, то мы воспринимаем это не как плохую примету, а как хорошую. Мы все приметы переводим в позитив.

Олена Кузьмич: Говорят, что в жизни нужно попробовать все. Есть ли вещи, которые вы никогда не попробуете?

Алена: Я никогда не буду экспериментировать с роуп-джампингом (прыжками с моста).

Тамерлан: Я никогда не попробую ездить на мотоцикле.

Shomina Kristy: Сложно ли Вам работать, будучи в отношениях? Это же огромная ответственность.

Алена: Огромная ответственность — это дети. А работать вместе бывает сложно, но всегда находятся компромиссы.

Алексей Губанцов: Как вы готовитесь к своим выступлениям?

Алена: Есть общие моменты, которые нужно проговорить перед выходом на сцену. Как правило, выступаем мы вечером, потому днем нужно больше отдыха.

Тамерлан: Всегда настраиваемся на позитивную волну, чтобы зрителям передать позитивную энергетику.

Marina Bazan: В каких городах за рубежом вы бы хотели выступить?

Тамерлан: Я бы хотел выступить в Австралии, например, в Сиднее. Потому что там одна из самых больших украинских диаспор. Да и в Канаду хотел бы съездить с концертом.

Алена: Очень много городов, в которых я бы хотела выступить, особенно — в городе, где я родилась, то есть в Сумах.

Maiya Gabruk: Как вы любите проводить свободное время?

Тамерлан: Мы встречаемся с друзьями, ходим в кино.

Алена: Когда наступает пора шашлыков, выезжаем на природу.

Тамерлан: Еще навещаем родных.

Екатерина Бойко: Расскажите, как вы познакомились? Насколько мне известно, ваше знакомство началось с соцсетей?

Тамерлан: Это правда, познакомились мы в одной из соцсетей.

Алена: Тамерлан предложил мне сотрудничество.

Тамерлан: Соцсети — это отличный инструмент для работы, чтобы наладить контакты, которые сложно найти в повседневной жизни.

Iriska Oskomka: Откуда вы черпаете вдохновение на свое творчество?

Алена: Недавно у меня был такой период: после 11 часов вечера ко мне приходило вдохновение, когда легко рождались песни и мелодии так, что оставалось только все быстро записывать на диктофон. А так, вдохновение — от каждого прожитого дня.

Тамерлан: Каждый шаг, приближающий нас к долгожданному результату, это и есть вдохновение.

Oksana Drevich: Вы называете ближайшее выступление "концерт-откровение", а какими откровениями вы готовы поделиться со своими поклонниками?

Тамерлан: Мы готовим наш первый большой концерт, это и есть концерт-откровение, на котором мы будем делиться со слушателями нашей музыкой, нашими историями.

Алена: Те, кто не был на наших концертах, а просто знают наши песни, смогут увидеть нас воочию.

Бартош Марьяна: Почему решили пригласить Доминика Джокера и Ray Horton в качестве специальных гостей на свое шоу?

Тамерлан: Во-первых, это наши близкие друзья. Во-вторых, у нас есть совместные песни. В-третьих, это мастера своего дела.

Liana: Если у вас была бы машина времени в прошлое, что бы вы изменили?

Тамерлан: Я бы попал на съемки фильма "Назад в будущее" и перевел бы таймер на 14 ноября 2015 года, а также дописал в скобочках "Стереоплаза. Тамерлан и Алена ждут тебя".

Алена: Я бы просто попутешествовала во времени, а что-то менять — это слишком большая ответственность.

Надежда Майная

Фото Владислава Мусиенко