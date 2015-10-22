Олег Скрипка рассказал, что его привлекает в женщинах

- Почему ты нам не показал жену Наташу, с которой ты в браке 20 лет.

- Есть личная жизнь. И если ее вываливать наружу, она перестает быть личной. И человек публичный не имеет собственной жизни. А человек без личной – жизни не имеет внутреннего мира. И нормального ничего этот человек написать не может.

- Мы пообщались с твоей французской женой Мари, которая очень много сделала для вас как для музыкантов. И вопрос: это для тебя личная история, или история творческая?

- Для меня как раз та история, когда не нужно смешивать личное и работу.

- Почему?

- Так уже люди говорят, что не нужно смешивать личную жизнь с работой. На примере моей истории, я могу сказать, что мой брак развалился, потому, что мы хотели работать вместе. Проблемы семейные перешли в проблемы рабочие, и наоборот.

- Ваш брак начался тогда, когда ты поехал покорять Париж.

- Мы получили предложение от серьезной компании, которая называлась "Янус", она работала с французской властью, и они получили гранты на работы с советскими артистами. Они работали с группой "Кино", "ДДТ". И мы начали ездить по Франции. Я познакомился с Мари в одной из первых поездок. Она нам делала супер туры по Европе.

- Вы сразу полюбили друг другу?

- Да. Я признаюсь, что меня привлекает в женщинах две вещи – интеллект и самостоятельность. Она мудрая и очень добрая. Она меня простила. Она меня любила, а я сбежал. Я просто уехал. Потому, что вербально решить ситуацию, было не реально. У нас разные культуры. Мужчина все-таки социальное существо. И социальная реализация ему очень нужна. И если ты участник культурного движения во Франции, но ты не авангард, а экзотика, при том, что тебя постоянно путают с русскими. Я скажу, что я изменился. И именно наше расставание меня изменило. Потому, что ты плывешь по течению, я влюбился в Мари, а она взяла на себя ответственность за мою судьбу. И это она решила, что я буду жить во Франции.

- А ты не думаешь, что она до сих пор тебя любит?

- Я тебе скажу следующее – сейчас у Мари новый муж, который играет на аккордеоне. И когда я узнал этот факт, я понял, что я очень много для нее значу. Я знаком с ее новым мужем, он на меня смотрел волком.

- А она для тебя кто?

- Мари для меня страница, которую я перелистнул. Но я очень благодарен ей и Франции. У меня всегда будут сантименты, но любовь прошла. Сейчас у меня украинская страница. Я когда из Полтавы ехал во Францию, мне говорили родственники: "Это плохо, что жена иностранка". И я понял, что у нас совершенно разные культуры. У нас разные ценности.

- Любовь для женщины – это невероятная сила, которая заставляет поменять нас, женщин, всю свою жизнь. Мари отказалась от карьеры актрисы, Наташа твоя гражданская жена занимается исключительно детьми.

- Почему она гражданская? Мы давно расписаны. Мы очень давно расписаны. Я бы это и сейчас не рассказывал.

- Когда вы расписались?

- Очень давно. Больше 10 лет. Женщина очень пластичная. Она может измениться, это ее роль. И почему происходит постоянный конфликт между женщинами и мужчинами? Женщина думает, что мужчина может измениться. А мужчина – не пластичный. Он ось, на которую все навешивается. И нужно женщинам это понять раз и навсегда. Если мужчина пьет до брака, он будет пить и после брака. Если он любит машины до брака, он будет это делать и после брака. Женщины должны осознать – любит она такого или нет. А мужчины тоже не понимают, что женщина как партнер. Они должны понимать, что женщины – это часть их команды. А они все равняют по себе. Мужчина должен нести ответственность за женщину. И любовь может быть здесь и не при чем. Это все наша физиология. Любовь бывает двух видов: это увлечение, или это любовь духовного вида. Но это не является сексуальным увлечением. И с таким человеком ты можешь дожить до гроба. И к этой любви нужно стремиться.

- Жена Наташа – это какая твоя любовь?

- Это моя жизнь. Это большая часть моей жизни, потому, что есть еще работа.

- Ты посвятил ей хотя бы одну песню?

- У меня такая ситуация, что мизансцены, которые вписываются в песни, не имеют прямого отношения к жизни. Я пишу не о себе. Это все придуманные персонажи.

- Ты романтик? Ты можешь спеть песню жене под гитару?

- Я даже в душе не пою. Я только пел в общежитии девчонкам.

- Твои дети, двое сыновей и две девочки. Что ты даешь как отец в воспитании детей? Старшему 10, а маленькому 2 года.

- Отец может дать комфорт и достаток семье, а еще, я не верю в прямое воспитание. Нужно показывать своими поступками. Страшный сын очень закрытый, а вот с Устимом можно поговорить. Он сам говорит о своих проблемах. А вот Роман не делится. Он не идет на контакт.

- Папа девочек какой?

- Честно признаться, они меня не очень часто видят. Если посчитать по времени, то они маму в десять раз больше видят.

- Ты можешь с ними остаться один?

- Нет-нет, я не смогу. Это не реально. Еще одного, я накормлю, а всех вместе не смогу.

- Четверо детей – это предел?

- На сегодняшний день, четверо детей – это уже рекорд. У нас есть статус многодетной семьи.

- Но до 40 лет у тебя не было детей. Говорят, что тогда мужчина или не хочет, или боится.

- Я был инфантильным. Это означает, что я не наигрался. Я не дорос тогда до детей.

- Вы можете поехать в отпуск вдвоем?

- Да, конечно. Но, чтобы поехать в отпуск, нужно все рассчитать. Это сложный проект, который нужно распланировать за 2-3 месяца.

- Кто этим занимается?

- Я. Но речь о лагерях и бабушках ведет Наташа. Я честно признаюсь, что я только 2 раза в месяц могу семье посвятить полностью дни. Мы обычно в эти дни куда-то выезжаем. Хотелось бы, чтобы это было один раз в неделю.